08 мая 2023
07 мая 2023

Власти села в ХМАО ищут подрядчика для покупки несуществующего жилья

Власти села Сосновка в ХМАО объявили аукцион на покупку жилья, которое построят в будущем
© Служба новостей «URA.RU»
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Приобретаемое жилье будет построено в будущем Фото:

Администрация села Сосновка (ХМАО) объявила аукцион на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, которое будет построено в будущем. Информация о контракте на поиск поставщика размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки — приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, которое будет создано в будущем. Заказчик — администрация сельского поселения Сосновка», — говорится в документах.

Стоимость приобретаемого жилого помещения — 5 502 799,08 рубля. Передача квартиры покупателю должна состояться не позднее 17 июля 2023 года. Согласно документам на портале, площадь приобретаемого помещения должна быть не менее 56,19 кв. метра с одной жилой комнатой. Отделка — «под ключ».

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска провела аукцион по поиску подрядчика для сноса домов в кварталах «Б» и «Прибрежный-3», а также поселке Дивном. В ряде домов, указанных в проектной документации на портале «Госзакупки», еще остались жильцы.

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Администрация села Сосновка (ХМАО) объявила аукцион на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, которое будет построено в будущем. Информация о контракте на поиск поставщика размещена на портале госзакупок. «Объект закупки — приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, которое будет создано в будущем. Заказчик — администрация сельского поселения Сосновка», — говорится в документах. Стоимость приобретаемого жилого помещения — 5 502 799,08 рубля. Передача квартиры покупателю должна состояться не позднее 17 июля 2023 года. Согласно документам на портале, площадь приобретаемого помещения должна быть не менее 56,19 кв. метра с одной жилой комнатой. Отделка — «под ключ». Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска провела аукцион по поиску подрядчика для сноса домов в кварталах «Б» и «Прибрежный-3», а также поселке Дивном. В ряде домов, указанных в проектной документации на портале «Госзакупки», еще остались жильцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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