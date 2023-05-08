Власти села в ХМАО ищут подрядчика для покупки несуществующего жилья

Власти села Сосновка в ХМАО объявили аукцион на покупку жилья, которое построят в будущем

09 мая 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

Приобретаемое жилье будет построено в будущем Фото: Игорь Пантин © URA.RU Администрация села Сосновка (ХМАО) объявила аукцион на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, которое будет построено в будущем. Информация о контракте на поиск поставщика размещена на портале госзакупок. «Объект закупки — приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, которое будет создано в будущем. Заказчик — администрация сельского поселения Сосновка», — говорится в документах. Стоимость приобретаемого жилого помещения — 5 502 799,08 рубля. Передача квартиры покупателю должна состояться не позднее 17 июля 2023 года. Согласно документам на портале, площадь приобретаемого помещения должна быть не менее 56,19 кв. метра с одной жилой комнатой. Отделка — «под ключ». Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска провела аукцион по поиску подрядчика для сноса домов в кварталах «Б» и «Прибрежный-3», а также поселке Дивном. В ряде домов, указанных в проектной документации на портале «Госзакупки», еще остались жильцы.

Администрация села Сосновка (ХМАО) объявила аукцион на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, которое будет построено в будущем. Информация о контракте на поиск поставщика размещена на портале госзакупок. «Объект закупки — приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, которое будет создано в будущем. Заказчик — администрация сельского поселения Сосновка», — говорится в документах. Стоимость приобретаемого жилого помещения — 5 502 799,08 рубля. Передача квартиры покупателю должна состояться не позднее 17 июля 2023 года. Согласно документам на портале, площадь приобретаемого помещения должна быть не менее 56,19 кв. метра с одной жилой комнатой. Отделка — «под ключ». Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска провела аукцион по поиску подрядчика для сноса домов в кварталах «Б» и «Прибрежный-3», а также поселке Дивном. В ряде домов, указанных в проектной документации на портале «Госзакупки», еще остались жильцы.