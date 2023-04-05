Власти Нижневартовска нашли подрядчика для сноса домов, из которых жильцы отказываются переезжать

Власти Нижневартовска провели аукцион по сносу нерасселенных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Нижневартовска провела аукцион по поиску подрядчика для сноса домов в кварталах «Б» и «Прибрежный-3», а также поселке Дивном. В ряде домов, указанных в проектной документации на портале «Госзакупки», еще остались жильцы, и собственники помещений судятся с мэрией, пытаясь оспорить переселение в отдаленные микрорайоны города.

«Предмет контракта (закупки): выполнение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в городе Нижневартовске. Место выполнения работ: город Нижневартовск, улица Мусы Джалиля, 2б, 2е и 2ж; поселок Дивный, улица 12-я, 15, улица 14-я, 4,5,7,9, улица 13-я, 12; улица Таежная, 31. Срок расселения — до 15 декабря 2023 года», — указано в документации.

Жильцы квартала «Прибрежный-3» (дома на улице Мусы Джалиля) пытаются добиться либо переселения без доплат, либо увеличения стоимости оценки их квартир. Одна из жительниц на условиях анонимности рассказала журналисту агентства, что судебные тяжбы продолжаются, и заседания постоянно переносят. «Если администрация согласится пойти на наши условия и закрыть вопрос до декабря, это хорошо — нам не хочется еще одну зиму жить в доме без окон и батарей. В противном случае мы готовы даже устроить круглосуточную вахту, чтобы не дать снести дома, пока тянется судебный процесс», — заявила собственница квартиры.

Закупка признана состоявшейся и находится на стадии определения поставщика. Первоначальная цена контракта — 4,68 миллионов рублей, однако победитель торгов снизил цену на демонтаж зданий до 2,7 миллионов рублей. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу администрации Нижневартовска с вопросом о причинах проведения торгов по сносу домов, которые остаются предметом судебного разбирательства. В ведомстве ответили, что подготовят развернутый ответ позже. «Интересы всех сторон будут в любом случае соблюдены», — уточнили в пресс-службе города.

Ранее URA.RU писало, что властям Нижневартовска не удалось уговорить жителей съехать из аварийных домов квартала «Прибрежный-3» до срока, который им поставила член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Она дала поручение мэрии расселить дома до 8 марта 2023 года.