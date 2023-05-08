В Салехарде открыли стену памяти «Народная Победа». Фото

09 мая 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Салехарде открылась стена памяти «Народная Победа» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) открыли стену памяти «Народная Победа» с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский. «Сегодня мы открываем стену памяти „Народная Победа“. Более полутора тысяч фотографий ветеранов, героев, погибших на полях сражений и вернувшихся домой, всех, кто так дорог нашим горожанам, собраны на одной стене — как символ силы духа и стойкости народа. Здесь и фото моего деда — Алексея Сергеевича Титовского, участника Великой Отечественной войны», — написал мэр. Титовский отметил, что стена памяти будет дополняться. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским почтили память героев Великой Отечественной войны возложением цветов. В окружной столице 9 мая прошел митинг. На стене есть фотография деда мэра Алексея Титовского Тelegram-канал Алексея Титовского Тelegram-канал Алексея Титовского

В Салехарде (ЯНАО) открыли стену памяти «Народная Победа» с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский. «Сегодня мы открываем стену памяти „Народная Победа“. Более полутора тысяч фотографий ветеранов, героев, погибших на полях сражений и вернувшихся домой, всех, кто так дорог нашим горожанам, собраны на одной стене — как символ силы духа и стойкости народа. Здесь и фото моего деда — Алексея Сергеевича Титовского, участника Великой Отечественной войны», — написал мэр. Титовский отметил, что стена памяти будет дополняться. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским почтили память героев Великой Отечественной войны возложением цветов. В окружной столице 9 мая прошел митинг.