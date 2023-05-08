08 мая 2023
07 мая 2023

В Салехарде открыли стену памяти «Народная Победа». Фото

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Стена памяти. Челябинск., стена памяти, пенсионерка с палочкой
В Салехарде открылась стена памяти «Народная Победа» Фото:

В Салехарде (ЯНАО) открыли стену памяти «Народная Победа» с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

«Сегодня мы открываем стену памяти „Народная Победа“. Более полутора тысяч фотографий ветеранов, героев, погибших на полях сражений и вернувшихся домой, всех, кто так дорог нашим горожанам, собраны на одной стене — как символ силы духа и стойкости народа. Здесь и фото моего деда — Алексея Сергеевича Титовского, участника Великой Отечественной войны», — написал мэр. Титовский отметил, что стена памяти будет дополняться.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским почтили память героев Великой Отечественной войны возложением цветов. В окружной столице 9 мая прошел митинг.

На стене есть фотография деда мэра Алексея Титовского
На стене есть фотография деда мэра Алексея Титовского

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В Салехарде (ЯНАО) открыли стену памяти «Народная Победа» с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский. «Сегодня мы открываем стену памяти „Народная Победа“. Более полутора тысяч фотографий ветеранов, героев, погибших на полях сражений и вернувшихся домой, всех, кто так дорог нашим горожанам, собраны на одной стене — как символ силы духа и стойкости народа. Здесь и фото моего деда — Алексея Сергеевича Титовского, участника Великой Отечественной войны», — написал мэр. Титовский отметил, что стена памяти будет дополняться. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским почтили память героев Великой Отечественной войны возложением цветов. В окружной столице 9 мая прошел митинг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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