Курганские энергетики срочно восстанавливают ЛЭП после пожаров

В Курганской области приступили к восстановлению линий электропередачи (ЛЭП) в населенных пунктах, которые пострадали во время пожаров. Об этом сообщают в пресс-службе «СУЭНКО».
«Бригады СУЭНКО приступили к восстановлению электросетей в населенных пунктах региона, которые пострадали от пожаров. В работах задействованы четыре курганских филиала, 28 бригад, 145 человек и 44 единицы техники», — сообщается на сайте энергетической компании.
Как рассказывают в компании, восстановление сетей проходит в два этапа. Сначала специалисты проверяют состояние объектов, а затем приступают к восстановительным работам. «Как только позволила обстановка, мы сразу начали обследование объектов в пострадавших от пожаров населенных пунктах. Первые результаты были получены 8 мая, а сегодня с утра бригады уже работают в Смолино, СНТ, села Юлдус, Нечунаево, Кодское и Могилево в Шадринском МО», — рассказывает директор «СУЭНКО» Данил Анучин.
Ранее URA.RU писало, что энергетики отключали линии электропередачи сразу в нескольких округах Курганской области, чтобы избежать дальнейшего распространения пожаров. Отключения производились в Белозерском, Половинском, Петуховском, Кетовском и Шадринском округах.
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