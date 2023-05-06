Энергетики отключают ЛЭП в округах Курганской области из-за пожаров

Чтобы не допустить дальнейшего распространения пожаров в Курганской области, энергетики по обращению ЕДДС отключили линии электропередач сразу в нескольких округах региона. Об этом рассказали в пресс-службе компании «СУЭНКО».
«Сейчас отключение произведено в Белозерском, Половинском, Петуховском, Кетовском и Шадринском округах. Возможно, ограничение электроснабжения потребуется в соседних округах. <…> Отключение ЛЭП — это превентивная мера пожарной безопасности, которая призвана не допустить дальнейшего распространения пожара. Ситуация усугубляется резкими порывами ветра», — написано на сайте энергетической компании.
Подобные меры направлены на снижение рисков возникновения пожароопасной ситуации на территории области. Ранее сообщалось, что спасатели боролись с огнем в трех муниципальных округах. Для тушения пожаров в Варгашинском округе привлекалась авиация МЧС.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.