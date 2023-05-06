Энергетики отключают ЛЭП в округах Курганской области из-за пожаров

07 мая 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В регионе электричество отключили в пяти округах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Чтобы не допустить дальнейшего распространения пожаров в Курганской области, энергетики по обращению ЕДДС отключили линии электропередач сразу в нескольких округах региона. Об этом рассказали в пресс-службе компании «СУЭНКО». «Сейчас отключение произведено в Белозерском, Половинском, Петуховском, Кетовском и Шадринском округах. Возможно, ограничение электроснабжения потребуется в соседних округах. <…> Отключение ЛЭП — это превентивная мера пожарной безопасности, которая призвана не допустить дальнейшего распространения пожара. Ситуация усугубляется резкими порывами ветра», — написано на сайте энергетической компании. Подобные меры направлены на снижение рисков возникновения пожароопасной ситуации на территории области. Ранее сообщалось, что спасатели боролись с огнем в трех муниципальных округах. Для тушения пожаров в Варгашинском округе привлекалась авиация МЧС.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения пожаров в Курганской области, энергетики по обращению ЕДДС отключили линии электропередач сразу в нескольких округах региона. Об этом рассказали в пресс-службе компании «СУЭНКО». «Сейчас отключение произведено в Белозерском, Половинском, Петуховском, Кетовском и Шадринском округах. Возможно, ограничение электроснабжения потребуется в соседних округах. <…> Отключение ЛЭП — это превентивная мера пожарной безопасности, которая призвана не допустить дальнейшего распространения пожара. Ситуация усугубляется резкими порывами ветра», — написано на сайте энергетической компании. Подобные меры направлены на снижение рисков возникновения пожароопасной ситуации на территории области. Ранее сообщалось, что спасатели боролись с огнем в трех муниципальных округах. Для тушения пожаров в Варгашинском округе привлекалась авиация МЧС.