06 мая 2023
05 мая 2023

Энергетики отключают ЛЭП в округах Курганской области из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старая электростанция на улице Труда. Челябинск, провода, лэп, столб, подстанция, энергетика, электричество
В регионе электричество отключили в пяти округах Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Чтобы не допустить дальнейшего распространения пожаров в Курганской области, энергетики по обращению ЕДДС отключили линии электропередач сразу в нескольких округах региона. Об этом рассказали в пресс-службе компании «СУЭНКО».

«Сейчас отключение произведено в Белозерском, Половинском, Петуховском, Кетовском и Шадринском округах. Возможно, ограничение электроснабжения потребуется в соседних округах. <…> Отключение ЛЭП — это превентивная мера пожарной безопасности, которая призвана не допустить дальнейшего распространения пожара. Ситуация усугубляется резкими порывами ветра», — написано на сайте энергетической компании.

Подобные меры направлены на снижение рисков возникновения пожароопасной ситуации на территории области. Ранее сообщалось, что спасатели боролись с огнем в трех муниципальных округах. Для тушения пожаров в Варгашинском округе привлекалась авиация МЧС.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы не допустить дальнейшего распространения пожаров в Курганской области, энергетики по обращению ЕДДС отключили линии электропередач сразу в нескольких округах региона. Об этом рассказали в пресс-службе компании «СУЭНКО». «Сейчас отключение произведено в Белозерском, Половинском, Петуховском, Кетовском и Шадринском округах. Возможно, ограничение электроснабжения потребуется в соседних округах. <…> Отключение ЛЭП — это превентивная мера пожарной безопасности, которая призвана не допустить дальнейшего распространения пожара. Ситуация усугубляется резкими порывами ветра», — написано на сайте энергетической компании. Подобные меры направлены на снижение рисков возникновения пожароопасной ситуации на территории области. Ранее сообщалось, что спасатели боролись с огнем в трех муниципальных округах. Для тушения пожаров в Варгашинском округе привлекалась авиация МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...