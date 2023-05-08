08 мая 2023

В курганском округе загорелся камыш. Видео

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Горит камыш. Северный. Курган
Сообщение о возгорании камыша в Лебяжьевском МО поступило 9 мая Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области загорелся камыш. Об этом сообщают очевидцы.

«В Лебяжье пожар. Горит камыш», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧП Курган».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что в 13:44 поступило сообщение о возгорании камыша в Лебяжьевском муниципальном округе. «Выехали сотрудники 29-й ПСЧ. В тушении пожара участвуют две единицы техники и девять человек личного состава. Площадь возгорания примерно 100 квадратных метров», — сообщают в ведомстве.

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В Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области загорелся камыш. Об этом сообщают очевидцы. «В Лебяжье пожар. Горит камыш», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧП Курган». В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что в 13:44 поступило сообщение о возгорании камыша в Лебяжьевском муниципальном округе. «Выехали сотрудники 29-й ПСЧ. В тушении пожара участвуют две единицы техники и девять человек личного состава. Площадь возгорания примерно 100 квадратных метров», — сообщают в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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