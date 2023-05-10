В Тобольске разгорается лесной пожар. Фото

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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар
Пожар возник между селами Байкалово и Булашево Фото:

В Тобольске разгорается крупный лесной пожар. Об этом сообщают городские соцсети.

«Можно выдохнуть — новый большой пожар сегодня возник между Байкалово и Булашево в Тобольском районе. Это далеко от города, дач там нет. Хотя там большие деревни, их тоже жалко. Но может отстоят. Пишут, что уже тушат», — сообщают в группе «Весь Тобольск (события и слухи)» в соцсети «ВКонтакте».

ГУ МЧС по Тюменской области не комментировало ситуацию. Корреспондент URA.RU направил в ведомство запрос, ответ ожидается.

Ранее при пожаре в тобольском СНТ огонь охватил 32 дома. К тушению пожара привлечено 80 человек и 19 единиц техники.

Фото с места пожара
Фото с места пожара
Фото:

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В Тобольске разгорается крупный лесной пожар. Об этом сообщают городские соцсети. «Можно выдохнуть — новый большой пожар сегодня возник между Байкалово и Булашево в Тобольском районе. Это далеко от города, дач там нет. Хотя там большие деревни, их тоже жалко. Но может отстоят. Пишут, что уже тушат», — сообщают в группе «Весь Тобольск (события и слухи)» в соцсети «ВКонтакте». ГУ МЧС по Тюменской области не комментировало ситуацию. Корреспондент URA.RU направил в ведомство запрос, ответ ожидается. Ранее при пожаре в тобольском СНТ огонь охватил 32 дома. К тушению пожара привлечено 80 человек и 19 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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