Пожар возник между селами Байкалово и Булашево
В Тобольске разгорается крупный лесной пожар. Об этом сообщают городские соцсети.
«Можно выдохнуть — новый большой пожар сегодня возник между Байкалово и Булашево в Тобольском районе. Это далеко от города, дач там нет. Хотя там большие деревни, их тоже жалко. Но может отстоят. Пишут, что уже тушат», — сообщают в группе «Весь Тобольск (события и слухи)» в соцсети «ВКонтакте».
ГУ МЧС по Тюменской области не комментировало ситуацию. Корреспондент URA.RU направил в ведомство запрос, ответ ожидается.
Ранее при пожаре в тобольском СНТ огонь охватил 32 дома. К тушению пожара привлечено 80 человек и 19 единиц техники.
Фото с места пожара
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