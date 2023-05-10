Пожар возник между селами Байкалово и Булашево Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске разгорается крупный лесной пожар. Об этом сообщают городские соцсети.

«Можно выдохнуть — новый большой пожар сегодня возник между Байкалово и Булашево в Тобольском районе. Это далеко от города, дач там нет. Хотя там большие деревни, их тоже жалко. Но может отстоят. Пишут, что уже тушат», — сообщают в группе «Весь Тобольск (события и слухи)» в соцсети «ВКонтакте».

ГУ МЧС по Тюменской области не комментировало ситуацию. Корреспондент URA.RU направил в ведомство запрос, ответ ожидается.

Ранее при пожаре в тобольском СНТ огонь охватил 32 дома. К тушению пожара привлечено 80 человек и 19 единиц техники.