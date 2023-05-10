В Тюменской области ликвидировали лесной пожар

На контроле МЧС остаются пожары в Каменском и Успенском селах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В поселке Богдадинском (Тюменский район) потушили лесной пожар. Об этом сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области.

«В Тюменской области ликвидирован лесной пожар в Богандинском муниципальном образовании. На контроле остаются два лесных пожара в Каменском и Успенском муниципальных образованиях, ландшафтный пожар в районе Муллашей. Угрозы населенным пунктам нет», — говорится в сообщении.

На данный момент основные силы задействованы на тушение пожара в селе Каменка: 282 человека и 14 единиц техники. Огонь охватил более 2 000 гектаров земли. Угрозы распространения нет.

Отмечается, что глава Тюменского района Светлана Иванова на рабочем совещании у губернатора Моора коснулась вопроса поддержки пострадавших от пожаров в Тюменской области. На данный момент выявлено 25 сгоревших домов. Еще 14 домов и 130 построек пострадали от огня. «Организован прием заявлений на материальную помощь в размере 50 тысяч рублей на первоочередные нужды». 10 мая жителям села Салаирка поступили первые выплаты.

Ранее URA.RU писало о пожарах сразу в нескольких поселениях Тюменской области. Очевидцы сообщали о пожарах в Богандинском и Нижней Тавде, где огонь перекинулся на жилые дома.