В Тюменской области ликвидировали лесной пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бачелино, пожары. Тюмень, последствия пожара, пожар в деревне, бачелино
На контроле МЧС остаются пожары в Каменском и Успенском селах Фото:

В поселке Богдадинском (Тюменский район) потушили лесной пожар. Об этом сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области.

«В Тюменской области ликвидирован лесной пожар в Богандинском муниципальном образовании. На контроле остаются два лесных пожара в Каменском и Успенском муниципальных образованиях, ландшафтный пожар в районе Муллашей. Угрозы населенным пунктам нет», — говорится в сообщении.

На данный момент основные силы задействованы на тушение пожара в селе Каменка: 282 человека и 14 единиц техники. Огонь охватил более 2 000 гектаров земли. Угрозы распространения нет.

Отмечается, что глава Тюменского района Светлана Иванова на рабочем совещании у губернатора Моора коснулась вопроса поддержки пострадавших от пожаров в Тюменской области. На данный момент выявлено 25 сгоревших домов. Еще 14 домов и 130 построек пострадали от огня. «Организован прием заявлений на материальную помощь в размере 50 тысяч рублей на первоочередные нужды». 10 мая жителям села Салаирка поступили первые выплаты.

Ранее URA.RU писало о пожарах сразу в нескольких поселениях Тюменской области. Очевидцы сообщали о пожарах в Богандинском и Нижней Тавде, где огонь перекинулся на жилые дома.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Богдадинском (Тюменский район) потушили лесной пожар. Об этом сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области. «В Тюменской области ликвидирован лесной пожар в Богандинском муниципальном образовании. На контроле остаются два лесных пожара в Каменском и Успенском муниципальных образованиях, ландшафтный пожар в районе Муллашей. Угрозы населенным пунктам нет», — говорится в сообщении. На данный момент основные силы задействованы на тушение пожара в селе Каменка: 282 человека и 14 единиц техники. Огонь охватил более 2 000 гектаров земли. Угрозы распространения нет. Отмечается, что глава Тюменского района Светлана Иванова на рабочем совещании у губернатора Моора коснулась вопроса поддержки пострадавших от пожаров в Тюменской области. На данный момент выявлено 25 сгоревших домов. Еще 14 домов и 130 построек пострадали от огня. «Организован прием заявлений на материальную помощь в размере 50 тысяч рублей на первоочередные нужды». 10 мая жителям села Салаирка поступили первые выплаты. Ранее URA.RU писало о пожарах сразу в нескольких поселениях Тюменской области. Очевидцы сообщали о пожарах в Богандинском и Нижней Тавде, где огонь перекинулся на жилые дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...