10 мая 2023

В Тюменской области лесные пожары тушат сотни спасателей. Карта

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Горит лес. Тюмень, пожар, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
По данным на утро 11 мая, в Тюменской области действует восемь лесных пожаров Фото:
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В Тюменской области ликвидацией лесных пожаров занимаются более 900 человек и 167 единиц техники. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. По данным на утро 11 мая, в Тюменской области действует восемь лесных пожаров.

«Тушением природных пожаров в Тюменской области в течение минувших суток занимались в общей сложности 920 человек, использовалось 167 единиц техники. Для борьбы с огнем применялись шесть вертолетов и самолет Ил-76. Воздушные суда произвели в общей сложности 306 сливов воды общим объемом 1 524 тонны», — рассказали в инфоцентре.

Там также добавили, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировали один новый пожар, девять ликвидировали. В окрестностях поселений, которые могут пострадать от природных пожаров, проводится круглосуточное патрулирование.

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В Тюменской области ликвидацией лесных пожаров занимаются более 900 человек и 167 единиц техники. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. По данным на утро 11 мая, в Тюменской области действует восемь лесных пожаров. «Тушением природных пожаров в Тюменской области в течение минувших суток занимались в общей сложности 920 человек, использовалось 167 единиц техники. Для борьбы с огнем применялись шесть вертолетов и самолет Ил-76. Воздушные суда произвели в общей сложности 306 сливов воды общим объемом 1 524 тонны», — рассказали в инфоцентре. Там также добавили, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировали один новый пожар, девять ликвидировали. В окрестностях поселений, которые могут пострадать от природных пожаров, проводится круглосуточное патрулирование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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