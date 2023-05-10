В Тюменской области ликвидацией лесных пожаров занимаются более 900 человек и 167 единиц техники. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. По данным на утро 11 мая, в Тюменской области действует восемь лесных пожаров.
«Тушением природных пожаров в Тюменской области в течение минувших суток занимались в общей сложности 920 человек, использовалось 167 единиц техники. Для борьбы с огнем применялись шесть вертолетов и самолет Ил-76. Воздушные суда произвели в общей сложности 306 сливов воды общим объемом 1 524 тонны», — рассказали в инфоцентре.
Там также добавили, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировали один новый пожар, девять ликвидировали. В окрестностях поселений, которые могут пострадать от природных пожаров, проводится круглосуточное патрулирование.
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