В тюменской школе дети занимались в спортзале с выбитыми окнами

11 мая 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

За лето власти обещают еще сильнее обновить зал: заменить в нем пол и побелить потолок и стены (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В школе в селе Лопазное (Сладковский район Тюменской области) детям приходилось заниматься в небезопасном спортзале, где частично отсутствовали стекла в окнах. Об этом рассказали в администрации района. В настоящее время в учреждении провели ремонт. «В спортзале Лопазновской основной школы произведена замена оконных блоков и четырех дверей. Окна были в деревянном исполнении и не соответствовали гарантированной безопасности для детей, часть остекления отсутствовала. После установки пластиковых окон в спортзале в зимний период будет теплее», — отчиталась районная мэрия в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о проблемах с состоянием и других социальных учреждений в регионе. В частности, детское инфекционное отделение в больнице Ишима местные жители сравнили с руинами Чернобыля.

В школе в селе Лопазное (Сладковский район Тюменской области) детям приходилось заниматься в небезопасном спортзале, где частично отсутствовали стекла в окнах. Об этом рассказали в администрации района. В настоящее время в учреждении провели ремонт. «В спортзале Лопазновской основной школы произведена замена оконных блоков и четырех дверей. Окна были в деревянном исполнении и не соответствовали гарантированной безопасности для детей, часть остекления отсутствовала. После установки пластиковых окон в спортзале в зимний период будет теплее», — отчиталась районная мэрия в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о проблемах с состоянием и других социальных учреждений в регионе. В частности, детское инфекционное отделение в больнице Ишима местные жители сравнили с руинами Чернобыля.