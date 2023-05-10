В тюменской школе дети занимались в спортзале с выбитыми окнами

В школе в селе Лопазное (Сладковский район Тюменской области) детям приходилось заниматься в небезопасном спортзале, где частично отсутствовали стекла в окнах. Об этом рассказали в администрации района. В настоящее время в учреждении провели ремонт.
«В спортзале Лопазновской основной школы произведена замена оконных блоков и четырех дверей. Окна были в деревянном исполнении и не соответствовали гарантированной безопасности для детей, часть остекления отсутствовала. После установки пластиковых окон в спортзале в зимний период будет теплее», — отчиталась районная мэрия в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало о проблемах с состоянием и других социальных учреждений в регионе. В частности, детское инфекционное отделение в больнице Ишима местные жители сравнили с руинами Чернобыля.
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