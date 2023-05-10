10 мая 2023

В тюменской школе дети занимались в спортзале с выбитыми окнами

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрывают школу №14 на 800 учеников. Полевской, спортзал, маты
За лето власти обещают еще сильнее обновить зал: заменить в нем пол и побелить потолок и стены (архивное фото) Фото:

В школе в селе Лопазное (Сладковский район Тюменской области) детям приходилось заниматься в небезопасном спортзале, где частично отсутствовали стекла в окнах. Об этом рассказали в администрации района. В настоящее время в учреждении провели ремонт.

«В спортзале Лопазновской основной школы произведена замена оконных блоков и четырех дверей. Окна были в деревянном исполнении и не соответствовали гарантированной безопасности для детей, часть остекления отсутствовала. После установки пластиковых окон в спортзале в зимний период будет теплее», — отчиталась районная мэрия в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о проблемах с состоянием и других социальных учреждений в регионе. В частности, детское инфекционное отделение в больнице Ишима местные жители сравнили с руинами Чернобыля.

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В школе в селе Лопазное (Сладковский район Тюменской области) детям приходилось заниматься в небезопасном спортзале, где частично отсутствовали стекла в окнах. Об этом рассказали в администрации района. В настоящее время в учреждении провели ремонт. «В спортзале Лопазновской основной школы произведена замена оконных блоков и четырех дверей. Окна были в деревянном исполнении и не соответствовали гарантированной безопасности для детей, часть остекления отсутствовала. После установки пластиковых окон в спортзале в зимний период будет теплее», — отчиталась районная мэрия в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о проблемах с состоянием и других социальных учреждений в регионе. В частности, детское инфекционное отделение в больнице Ишима местные жители сравнили с руинами Чернобыля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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