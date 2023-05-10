Московская энергетика потеряет ключевого подрядчика в Тюмени

Тюменские налоговики банкротят ООО «Промстройинвест», строивший объекты энергетики в Москве

11 мая 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Компания выступала подрядчиком при строительстве и обустройстве крупной подстанции в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU В арбитражный суд Тюменской области подан иск о банкротстве компании, которая на протяжении трех лет строила и обустраивала крупные энергетические объекты в Московской области, Новосибирске и других регионах России. Информация об этом опубликована в электронной картотеке арбитражных дел. «Дело №А70-9804/2023, истец — Федеральная налоговая служба в лице межрайонной инспекции №14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Промстройинвест“, зарегистрированное в Тюмени. Дело зарегистрировано в картотеке, но еще не принято в работу». — говорится в сообщении. Сервис СБИС сообщает, что компания имеет 67,9 миллионов долгов по исполнительным листам, а общая сумма судебных дел, в которых принимает участие «Промстройинвест», превысила 1,4 млрд рублей. Так же отмечается, что компания указала недостоверные данные по ЕГРЮЛ, операции по ее банковским счетам приостановлены, а долг в бюджет составляет 2,1 млн рублей. Известно, что одним из крупнейших объектов, на котором «Промстройинвест» долгое время был подрядчиком, является подстанция «Молжаниновка» в Москве. Ранее агентство сообщало, что в арбитражный суд Тюменской области подан иск о банкротстве одного из поставщиков тобольской «дочки» холдинга «Сибур». Компания так же снабжала тарой и упаковкой тюменское отделение ФСИН России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В арбитражный суд Тюменской области подан иск о банкротстве компании, которая на протяжении трех лет строила и обустраивала крупные энергетические объекты в Московской области, Новосибирске и других регионах России. Информация об этом опубликована в электронной картотеке арбитражных дел. «Дело №А70-9804/2023, истец — Федеральная налоговая служба в лице межрайонной инспекции №14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Промстройинвест“, зарегистрированное в Тюмени. Дело зарегистрировано в картотеке, но еще не принято в работу». — говорится в сообщении. Сервис СБИС сообщает, что компания имеет 67,9 миллионов долгов по исполнительным листам, а общая сумма судебных дел, в которых принимает участие «Промстройинвест», превысила 1,4 млрд рублей. Так же отмечается, что компания указала недостоверные данные по ЕГРЮЛ, операции по ее банковским счетам приостановлены, а долг в бюджет составляет 2,1 млн рублей. Известно, что одним из крупнейших объектов, на котором «Промстройинвест» долгое время был подрядчиком, является подстанция «Молжаниновка» в Москве. Ранее агентство сообщало, что в арбитражный суд Тюменской области подан иск о банкротстве одного из поставщиков тобольской «дочки» холдинга «Сибур». Компания так же снабжала тарой и упаковкой тюменское отделение ФСИН России.