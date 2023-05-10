В ЯНАО выступит звезда TikTok и участник Black Star Егор Шип

Егор Шип выступит в Тазовском районе 13 мая
Популярный блогер и музыкант лейбла Black Star Егор Шип выступит в Тазовском районе ЯНАО. Концерт пройдет в районном Доме культуры, говорится в афише в telegram-канале артиста.
«Ямал, всех жду. Покупаем билеты», — написал он. Выступление состоится 13 мая в 18:00. Стоимость билета от 1700 рублей. Вход на мероприятие по Пушкинской карте.
Ранее сообщалось, что Егор Шип планирует встретить Новый Год в ЯНАО. Музыкант собирался снять коттедж, чтобы отметить новогодние праздники в Новом Уренгое.
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