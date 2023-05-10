10 мая 2023
09 мая 2023

В ЯНАО выступит звезда TikTok и участник Black Star Егор Шип

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Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, микрофон, дом печати, вокал, tesla boy, певец, руки
Егор Шип выступит в Тазовском районе 13 мая Фото:

Популярный блогер и музыкант лейбла Black Star Егор Шип выступит в Тазовском районе ЯНАО. Концерт пройдет в районном Доме культуры, говорится в афише в telegram-канале артиста.

«Ямал, всех жду. Покупаем билеты», — написал он. Выступление состоится 13 мая в 18:00. Стоимость билета от 1700 рублей. Вход на мероприятие по Пушкинской карте.

Ранее сообщалось, что Егор Шип планирует встретить Новый Год в ЯНАО. Музыкант собирался снять коттедж, чтобы отметить новогодние праздники в Новом Уренгое.

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Популярный блогер и музыкант лейбла Black Star Егор Шип выступит в Тазовском районе ЯНАО. Концерт пройдет в районном Доме культуры, говорится в афише в telegram-канале артиста. «Ямал, всех жду. Покупаем билеты», — написал он. Выступление состоится 13 мая в 18:00. Стоимость билета от 1700 рублей. Вход на мероприятие по Пушкинской карте. Ранее сообщалось, что Егор Шип планирует встретить Новый Год в ЯНАО. Музыкант собирался снять коттедж, чтобы отметить новогодние праздники в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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