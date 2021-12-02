Егор Шип рассказал о встрече Нового года в ЯНАО

Звезда TikTok Егор Шип намерен встречать новогодние праздники в Новом Уренгое. Об этом сам певец рассказал в сториз своего Instagram-аккаунта.
«Новый Уренгой, я понял одну главную вещь: я хочу отметить Новый год здесь. Минус тридцать, реально новогоднее снежное настроение, это прелесть. Сейчас мы ищем коттедж», — рассказал исполнитель.
Накануне Егор Шип выступил в газовой столице с концертом. Это не первый визит кумира молодежи на Ямал: ранее URA.RU рассказывало, что власти муниципалитетов организовали визит звезды для выступления на концертах в День города.
Звезда TikTok Егор Шип намерен встречать новогодние праздники в Новом Уренгое. Об этом сам певец рассказал в сториз своего Instagram-аккаунта. «Новый Уренгой, я понял одну главную вещь: я хочу отметить Новый год здесь. Минус тридцать, реально новогоднее снежное настроение, это прелесть. Сейчас мы ищем коттедж», — рассказал исполнитель. Накануне Егор Шип выступил в газовой столице с концертом. Это не первый визит кумира молодежи на Ямал: ранее URA.RU рассказывало, что власти муниципалитетов организовали визит звезды для выступления на концертах в День города.