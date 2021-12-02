Егор Шип рассказал о встрече Нового года в ЯНАО

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Новый Уренгой, фото на телефон, лето, новый уренгой
Звезду TikToka привлекли 30-градусные морозы Фото:

Звезда TikTok Егор Шип намерен встречать новогодние праздники в Новом Уренгое. Об этом сам певец рассказал в сториз своего Instagram-аккаунта.

«Новый Уренгой, я понял одну главную вещь: я хочу отметить Новый год здесь. Минус тридцать, реально новогоднее снежное настроение, это прелесть. Сейчас мы ищем коттедж», — рассказал исполнитель.

Накануне Егор Шип выступил в газовой столице с концертом. Это не первый визит кумира молодежи на Ямал: ранее URA.RU рассказывало, что власти муниципалитетов организовали визит звезды для выступления на концертах в День города.

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Звезда TikTok Егор Шип намерен встречать новогодние праздники в Новом Уренгое. Об этом сам певец рассказал в сториз своего Instagram-аккаунта. «Новый Уренгой, я понял одну главную вещь: я хочу отметить Новый год здесь. Минус тридцать, реально новогоднее снежное настроение, это прелесть. Сейчас мы ищем коттедж», — рассказал исполнитель. Накануне Егор Шип выступил в газовой столице с концертом. Это не первый визит кумира молодежи на Ямал: ранее URA.RU рассказывало, что власти муниципалитетов организовали визит звезды для выступления на концертах в День города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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