Егор Шип рассказал о встрече Нового года в ЯНАО

02 декабря 2021 в 19:29 Размер текста - 17 +

Звезду TikToka привлекли 30-градусные морозы Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Звезда TikTok Егор Шип намерен встречать новогодние праздники в Новом Уренгое. Об этом сам певец рассказал в сториз своего Instagram-аккаунта. «Новый Уренгой, я понял одну главную вещь: я хочу отметить Новый год здесь. Минус тридцать, реально новогоднее снежное настроение, это прелесть. Сейчас мы ищем коттедж», — рассказал исполнитель. Накануне Егор Шип выступил в газовой столице с концертом. Это не первый визит кумира молодежи на Ямал: ранее URA.RU рассказывало, что власти муниципалитетов организовали визит звезды для выступления на концертах в День города. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Звезда TikTok Егор Шип намерен встречать новогодние праздники в Новом Уренгое. Об этом сам певец рассказал в сториз своего Instagram-аккаунта. «Новый Уренгой, я понял одну главную вещь: я хочу отметить Новый год здесь. Минус тридцать, реально новогоднее снежное настроение, это прелесть. Сейчас мы ищем коттедж», — рассказал исполнитель. Накануне Егор Шип выступил в газовой столице с концертом. Это не первый визит кумира молодежи на Ямал: ранее URA.RU рассказывало, что власти муниципалитетов организовали визит звезды для выступления на концертах в День города.