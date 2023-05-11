Тюменский бизнес ждет новую волну экономических репрессий

Количество объявлений о продаже готового бизнеса в Тюмени приближается к шести тысячам и растет ежедневно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Предприниматели Тюменской области ожидают ухудшения экономической ситуации уже летом 2023 года, из-за чего массово избавляются от бизнеса, почти не приносящего прибыль. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU источник в бизнес-сообществе Тюмени.

«Опасаемся, что летом будет новая волна санкций, экономически нам станет гораздо сложнее. Поэтому многие сейчас от бизнеса стремятся избавиться в поисках нового источника доходов. Правда, чтобы заработать, сейчас приходится изрядно покрутиться — никогда еще бизнес не был таким сложным, как в этом году», — поделился источник URA.RU.

По данным доски объявлений Avito, на данный момент на площадке зарегистрировано почти шесть тысяч объявлений о продаже бизнеса. Чаще всего продают торговые площади, вейп-шопы, кофейни, салоны красоты, автосервисы и СПА-салоны с саунами. Ежедневно к списку добавляется больше сотни новых объявлений, пояснили URA.RU в Авито. «Выживают сейчас только те, кто связан с импортозамещением и нефтегазовой промышленностью», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказало о том, что предприниматели Тюмени стали массово избавляться от саун и СПА-салонов. Трудности в этой сфере эксперты связывают с развитием туриндустрии в Тюменской области.