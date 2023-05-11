УФАС в ЯНАО приостановило торги на проведение слета волонтеров из-за жалобы участника

Участник торгов считает, что получил необоснованный отказ от заказчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по ЯНАО приостановила процедуру определения поставщика для организации и проведения слета ямальских представителей волонтерства в сфере ЧС в городе Надым. Жалоба от участника торгов компании «Турэксперт» в адрес «Арктического центра добровольчества» размещена на портале госзакупок.

«Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок приняла в работу жалобу от участника аукциона ООО „Турэксперт“. Жалоба находится на рассмотрении», — сообщается в документах аукциона.

Руководство ООО «Турэксерт» считает, что со стороны заказчика нарушен принцип свободной конкуренции, так как он требует от участников торгов наличие опыта организации мероприятий в сфере добровольчества или волонтерства. Проведение слета запланировано в мае 2023 года. В мероприятии должно принять участие от 70 до 80 человек. Стоимость госконтракта 2 285 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что УФАС в ХМАО отменило результаты торгов на строительство налоговой в Сургуте. На объект планировали потратить более миллиарда рублей.