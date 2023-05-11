Курганскому заключенному увеличили срок за новогодний побег

12 мая 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Мужчина совершил побег из колонии 31 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Кургана увеличили срок лишения свободы после того, как он 31 декабря совершил побег из ФКУ «ЛИУ-3». Данная информация была размещена 12 мая на сайте областной прокуратуры. «Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении осужденного. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Судом ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, а также изменен вид режима отбывания наказания», — указано в сообщении. 31 декабря 2022 года мужчина перелез через двойное ограждение колонии-поселения. В тот же день его в Кургане задержали полицейские. Мужчину признали виновным в побеге из места лишения свободы, совершенном лицом, отбывающим наказание.

Жителю Кургана увеличили срок лишения свободы после того, как он 31 декабря совершил побег из ФКУ «ЛИУ-3». Данная информация была размещена 12 мая на сайте областной прокуратуры. «Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении осужденного. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Судом ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, а также изменен вид режима отбывания наказания», — указано в сообщении. 31 декабря 2022 года мужчина перелез через двойное ограждение колонии-поселения. В тот же день его в Кургане задержали полицейские. Мужчину признали виновным в побеге из места лишения свободы, совершенном лицом, отбывающим наказание.