11 мая 2023

Курганскому заключенному увеличили срок за новогодний побег

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчина совершил побег из колонии 31 декабря Фото:

Жителю Кургана увеличили срок лишения свободы после того, как он 31 декабря совершил побег из ФКУ «ЛИУ-3». Данная информация была размещена 12 мая на сайте областной прокуратуры.

«Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении осужденного. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Судом ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, а также изменен вид режима отбывания наказания», — указано в сообщении.

31 декабря 2022 года мужчина перелез через двойное ограждение колонии-поселения. В тот же день его в Кургане задержали полицейские. Мужчину признали виновным в побеге из места лишения свободы, совершенном лицом, отбывающим наказание.

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Жителю Кургана увеличили срок лишения свободы после того, как он 31 декабря совершил побег из ФКУ «ЛИУ-3». Данная информация была размещена 12 мая на сайте областной прокуратуры. «Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении осужденного. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Судом ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, а также изменен вид режима отбывания наказания», — указано в сообщении. 31 декабря 2022 года мужчина перелез через двойное ограждение колонии-поселения. В тот же день его в Кургане задержали полицейские. Мужчину признали виновным в побеге из места лишения свободы, совершенном лицом, отбывающим наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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