Курганскому заключенному увеличили срок за новогодний побег

Жителю Кургана увеличили срок лишения свободы после того, как он 31 декабря совершил побег из ФКУ «ЛИУ-3». Данная информация была размещена 12 мая на сайте областной прокуратуры.
«Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении осужденного. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Судом ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, а также изменен вид режима отбывания наказания», — указано в сообщении.
31 декабря 2022 года мужчина перелез через двойное ограждение колонии-поселения. В тот же день его в Кургане задержали полицейские. Мужчину признали виновным в побеге из места лишения свободы, совершенном лицом, отбывающим наказание.
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