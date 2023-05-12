Челябинский депутат Госдумы Голиков получил второй орден за СВО. Фото

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Олег Голиков получил орден «Службою и храбростью» Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, принимавший участие в СВО, получил орден «Службою и храбростью» второй степени Луганской народной республики. Это уже вторая награда для парламентария, и, по его словам, она стала для него полной неожиданностью.

«Полной неожиданностью стало для меня вручение ордена „Службою и храбростью“ второй степени Луганской народной республики. Его в День ЛНР, мне вручил врио главы республики Леонид Пасечник», — написал Голиков в своем telegram-канале.

По словам депутата, впервые за девять лет республика празднует день своего образования будучи полностью освобожденной от украинских националистов. Голиков признался, что приятно осознавать, что в этом есть и его заслуга.

В середине апреля, во время пребывания на фронте, Голиков получил орден Мужества. Награду ему вручал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.

Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года, во время частичной мобилизации в РФ. Пройдя курсы боевого слаживания, он был зачислен в батальон «Апостол», служил под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. После был зачислен в ряды БАРС «Каскад». В апреле у Голикова закончился контракт, и он вернулся на работу в Госдуму.

Награду Олегу Голикову (слева) вручал врио главы республики Леонид Пасечник (в центре)
Награду Олегу Голикову (слева) вручал врио главы республики Леонид Пасечник (в центре)
Фото:
Награда стала неожиданностью для парламентария
Награда стала неожиданностью для парламентария
Фото:
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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, принимавший участие в СВО, получил орден «Службою и храбростью» второй степени Луганской народной республики. Это уже вторая награда для парламентария, и, по его словам, она стала для него полной неожиданностью. «Полной неожиданностью стало для меня вручение ордена „Службою и храбростью“ второй степени Луганской народной республики. Его в День ЛНР, мне вручил врио главы республики Леонид Пасечник», — написал Голиков в своем telegram-канале. По словам депутата, впервые за девять лет республика празднует день своего образования будучи полностью освобожденной от украинских националистов. Голиков признался, что приятно осознавать, что в этом есть и его заслуга. В середине апреля, во время пребывания на фронте, Голиков получил орден Мужества. Награду ему вручал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года, во время частичной мобилизации в РФ. Пройдя курсы боевого слаживания, он был зачислен в батальон «Апостол», служил под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. После был зачислен в ряды БАРС «Каскад». В апреле у Голикова закончился контракт, и он вернулся на работу в Госдуму.
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