Владимир Путин наградил легенду тюменской журналистики

По указу президента России Владимира Путина генеральный директор и основатель газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг-Гуревич получил звание «Заслуженный журналист РФ». Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный журналист РФ“ Гольдбергу-Гуревичу Рафаэлю Соломоновичу, генеральному директору АО „Редакция газеты ‚Тюменский курьер‘, — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным.
Звание легенда тюменской журналистики получил за заслуги в развитии отрасли и многолетнюю плодотворную работу. Рафаэль Гольдберг-Гуревич работал в газетах «Тюменский комсомолец», «Тюменская правда», а также на областном радио. Он стоял у основания газеты «Тюменские известия», а в 1993 году создал «Тюменского курьера».
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