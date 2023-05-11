11 мая 2023

Владимир Путин наградил легенду тюменской журналистики

Президент РФ присвоил почетное звание основателю газеты «Тюменский курьер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, гольдберг рафаэль
Рафаэль Гольдберг-Гуревич трудится в тюменской журналистике без малого 60 лет Фото:

По указу президента России Владимира Путина генеральный директор и основатель газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг-Гуревич получил звание «Заслуженный журналист РФ». Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный журналист РФ“ Гольдбергу-Гуревичу Рафаэлю Соломоновичу, генеральному директору АО „Редакция газеты ‚Тюменский курьер‘, — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным.

Звание легенда тюменской журналистики получил за заслуги в развитии отрасли и многолетнюю плодотворную работу. Рафаэль Гольдберг-Гуревич работал в газетах «Тюменский комсомолец», «Тюменская правда», а также на областном радио. Он стоял у основания газеты «Тюменские известия», а в 1993 году создал «Тюменского курьера».

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По указу президента России Владимира Путина генеральный директор и основатель газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг-Гуревич получил звание «Заслуженный журналист РФ». Документ размещен на официальном портале правовой информации. «Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный журналист РФ“ Гольдбергу-Гуревичу Рафаэлю Соломоновичу, генеральному директору АО „Редакция газеты ‚Тюменский курьер‘, — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным. Звание легенда тюменской журналистики получил за заслуги в развитии отрасли и многолетнюю плодотворную работу. Рафаэль Гольдберг-Гуревич работал в газетах «Тюменский комсомолец», «Тюменская правда», а также на областном радио. Он стоял у основания газеты «Тюменские известия», а в 1993 году создал «Тюменского курьера».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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