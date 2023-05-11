Обвиняемый в убийстве тюменской девочки Бережной пожаловался на пытки в московском СИЗО

12 мая 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Виталий Бережной был арестован летом 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной пожаловался на то, что его пытают отсутствием сна в одном из следственных изоляторов Москвы. Об этом он заявил журналистам. «Меня пытают отсутствием сна, а также запретили общаться с моими родными и близкими, в том числе с детьми. Открытая и необоснованная агрессия к моим адвокатам, угрозы их удаления из процесса и лишения статуса. Также блокируется работа моей защиты, в то же время прокуратуре предоставлено больше прав», — заявил Бережной изданию «РБК Тюмень». По его словам, давление со стороны суда также оказывается на присяжных заседателей. В адрес Мосгорсуда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в июне 2021 года на окраине Тюмени пропала восьмилетняя девочка. Ее тело было найдено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчное. Спустя несколько дней был задержан Виталий Бережной, которого силовики обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка. Сначала мужчина сознался в совершении преступления, но затем отказался от показаний, заявив, что дал их под пытками. Дело Бережного рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных. Однако их вердикт не был озвучен и принят судом из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого уголовное дело было передано для рассмотрения в Мосгорсуд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной пожаловался на то, что его пытают отсутствием сна в одном из следственных изоляторов Москвы. Об этом он заявил журналистам. «Меня пытают отсутствием сна, а также запретили общаться с моими родными и близкими, в том числе с детьми. Открытая и необоснованная агрессия к моим адвокатам, угрозы их удаления из процесса и лишения статуса. Также блокируется работа моей защиты, в то же время прокуратуре предоставлено больше прав», — заявил Бережной изданию «РБК Тюмень». По его словам, давление со стороны суда также оказывается на присяжных заседателей. В адрес Мосгорсуда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в июне 2021 года на окраине Тюмени пропала восьмилетняя девочка. Ее тело было найдено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчное. Спустя несколько дней был задержан Виталий Бережной, которого силовики обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка. Сначала мужчина сознался в совершении преступления, но затем отказался от показаний, заявив, что дал их под пытками. Дело Бережного рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных. Однако их вердикт не был озвучен и принят судом из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого уголовное дело было передано для рассмотрения в Мосгорсуд.