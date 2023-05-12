12 мая 2023

Самолет из Москвы в Тюмень отстранили от полетов из-за поломки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Самолет отстранен от полетов на время ремонта Фото:

Самолет авиакомпании «Россия» в аэропорту Шереметьево не смог вылететь из Москвы в Тюмень из-за поломки, которая произошла во время наземного обслуживания. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident». Сейчас самолету требуется ремонт.

«При подготовке воздушного судна (ВС) к рейсу, в процессе наземного обслуживания, работником ООО „Шереметьево Хэндлинг“, при перемещении под фюзеляжем ВС был поврежден корпус антенны системы определения дальности ВС (DME 1). Самолет отстранен от полетов на время проведения работ», — указано в сообщении telegram-канала.

URA.RU направило письменный запрос в «Шереметьево Хэндлинг» и авиакомпанию «Россия» с просьбой подтвердить информацию об инциденте. На момент публикации новости ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании «Россия» в аэропорту Шереметьево не смог вылететь из Москвы в Тюмень из-за поломки, которая произошла во время наземного обслуживания. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident». Сейчас самолету требуется ремонт. «При подготовке воздушного судна (ВС) к рейсу, в процессе наземного обслуживания, работником ООО „Шереметьево Хэндлинг“, при перемещении под фюзеляжем ВС был поврежден корпус антенны системы определения дальности ВС (DME 1). Самолет отстранен от полетов на время проведения работ», — указано в сообщении telegram-канала. URA.RU направило письменный запрос в «Шереметьево Хэндлинг» и авиакомпанию «Россия» с просьбой подтвердить информацию об инциденте. На момент публикации новости ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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