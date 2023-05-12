Самолет из Москвы в Тюмень отстранили от полетов из-за поломки

Самолет авиакомпании «Россия» в аэропорту Шереметьево не смог вылететь из Москвы в Тюмень из-за поломки, которая произошла во время наземного обслуживания. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident». Сейчас самолету требуется ремонт.
«При подготовке воздушного судна (ВС) к рейсу, в процессе наземного обслуживания, работником ООО „Шереметьево Хэндлинг“, при перемещении под фюзеляжем ВС был поврежден корпус антенны системы определения дальности ВС (DME 1). Самолет отстранен от полетов на время проведения работ», — указано в сообщении telegram-канала.
URA.RU направило письменный запрос в «Шереметьево Хэндлинг» и авиакомпанию «Россия» с просьбой подтвердить информацию об инциденте. На момент публикации новости ответ ожидается.
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