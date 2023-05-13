В Кургане умер бывший депутат-оппозиционер

В Кургане простились с экс-депутатом городской думы от оппозиции Виктором Воденниковым. Прощание было на ЖБИ — 2, в зале № 2.
«Очень жаль, ушел из жизни Виктор Васильевич — общественник, человек неравнодушный к проблемам курганцев. Мы часто общались с Воденниковым по обращениям и жалобам граждан», — рассказал URA.RU депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.
«К сожалению, я узнал о случившемся поздно и не смог быть на прощании, которое состоялось 12 мая. Похоронили моего коллегу на его малой родине в Кетовском округе», — уточнил депутат Камшилов.
Согласно информации, опубликованной на сайте Курганской городской думы, Виктор Воденников родился 27 августа 1957 года в селе Чесноки Кетовского района Курганской области. Трудовую деятельность начал в 1978 году шофером на КМЗ. С 1980 по 2006 год работал на Курганской ТЭЦ, электромонтером, начальником смены электроцеха, мастером участка, старшим инспектором по технике безопасности и охране труда.
По данным сайта гордумы, Воденников был инспектором профсоюзов «Защита» в Курганской области, состоял в КПРФ. В 2006 году его избрали депутатом Курганской городской Думы, где он работал в составе постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства и жизнеобеспечению города.
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