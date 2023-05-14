14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

В городе ЯНАО жители обвинили УК в опасной утилизации ртутных ламп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, электрик, замена ламп освещения, ремонтные работы
Использованные ртутные лампы выброшены на контейнерной площадке за домом Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) житель дома 57 по улице Мира пожаловался на управляющую компанию, которая, по его мнению, утилизирует использованные ртутные лампы в неустановленном месте вблизи детского сада и площадки. Об этом сообщается в telegram-канале «NSK».

«Мира 57, контейнерная площадка сзади дома. При замене ламп УК складирует отходы ртутных ламп в неустановленном для этого месте. Рядом детская площадка и детский сад, одна из ламп уже разбита», — говорится в сообщении. Автор поста уточняет, что данная ситуация не единственная и в прошлом году ртутные лампы утилизировались аналогично.

Согласно данным сервиса Dominfo.ogr, дом обслуживает ТСЖ «Мирный». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) жители общежития по адресу улица Холмогорская 13 возмущены отсутствием уборки в местах общего пользования, засорами в трубах и сломанными душами. В ответ на запрос URA.RU в УК ООО «РЖК» пояснили, что так как жильцы дома не могут провести общее собрание для выбора нужной управляющей компании и необходимого тарифа обслуживания, управляющая компания назначается в результате открытого конкурса с минимальным набором услуг.

Использованные ртутные лампы выбрасывают в мусорный контейнер за домом
Использованные ртутные лампы выбрасывают в мусорный контейнер за домом

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В Ноябрьске (ЯНАО) житель дома 57 по улице Мира пожаловался на управляющую компанию, которая, по его мнению, утилизирует использованные ртутные лампы в неустановленном месте вблизи детского сада и площадки. Об этом сообщается в telegram-канале «NSK». «Мира 57, контейнерная площадка сзади дома. При замене ламп УК складирует отходы ртутных ламп в неустановленном для этого месте. Рядом детская площадка и детский сад, одна из ламп уже разбита», — говорится в сообщении. Автор поста уточняет, что данная ситуация не единственная и в прошлом году ртутные лампы утилизировались аналогично. Согласно данным сервиса Dominfo.ogr, дом обслуживает ТСЖ «Мирный». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) жители общежития по адресу улица Холмогорская 13 возмущены отсутствием уборки в местах общего пользования, засорами в трубах и сломанными душами. В ответ на запрос URA.RU в УК ООО «РЖК» пояснили, что так как жильцы дома не могут провести общее собрание для выбора нужной управляющей компании и необходимого тарифа обслуживания, управляющая компания назначается в результате открытого конкурса с минимальным набором услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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