Использованные ртутные лампы выброшены на контейнерной площадке за домом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) житель дома 57 по улице Мира пожаловался на управляющую компанию, которая, по его мнению, утилизирует использованные ртутные лампы в неустановленном месте вблизи детского сада и площадки. Об этом сообщается в telegram-канале «NSK».

«Мира 57, контейнерная площадка сзади дома. При замене ламп УК складирует отходы ртутных ламп в неустановленном для этого месте. Рядом детская площадка и детский сад, одна из ламп уже разбита», — говорится в сообщении. Автор поста уточняет, что данная ситуация не единственная и в прошлом году ртутные лампы утилизировались аналогично.

Согласно данным сервиса Dominfo.ogr, дом обслуживает ТСЖ «Мирный». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) жители общежития по адресу улица Холмогорская 13 возмущены отсутствием уборки в местах общего пользования, засорами в трубах и сломанными душами. В ответ на запрос URA.RU в УК ООО «РЖК» пояснили, что так как жильцы дома не могут провести общее собрание для выбора нужной управляющей компании и необходимого тарифа обслуживания, управляющая компания назначается в результате открытого конкурса с минимальным набором услуг.