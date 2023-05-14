14 мая 2023
13 мая 2023

В Кургане задержали женщину, которая с ребенком на руках орала во дворе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День ВДВ. Курган , полиция, сотрудник полиции, патруль полиции
Сотрудники полиции выясняют причину неадекватного поведения женщины Фото:

В Кургане полицейские задержали женщину, которая во дворе жилого дома с ребенком на руках кричала и требовала вызвать полицию. Очевидцы сообщаются, что женщина вела себя неадекватно, никого к себе не подпускала, видео размещено в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте».

«2 микрорайон. Женщина с ребенком на руках орет, просит вызвать полицию, никого к себе не подпускает», — говорится в посте группы «Реальный Курган» во «ВКонтакте». Очевидцы вызвали полицию.

В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что женщина была доставлена в отдел полиции для разбирательства. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №4 УМВД России по г Кургану. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято законное решение. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — ответили в ведомстве. Ребенок передан родственникам.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане полицейские задержали женщину, которая во дворе жилого дома с ребенком на руках кричала и требовала вызвать полицию. Очевидцы сообщаются, что женщина вела себя неадекватно, никого к себе не подпускала, видео размещено в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте». «2 микрорайон. Женщина с ребенком на руках орет, просит вызвать полицию, никого к себе не подпускает», — говорится в посте группы «Реальный Курган» во «ВКонтакте». Очевидцы вызвали полицию. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что женщина была доставлена в отдел полиции для разбирательства. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №4 УМВД России по г Кургану. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято законное решение. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — ответили в ведомстве. Ребенок передан родственникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...