В Кургане задержали женщину, которая с ребенком на руках орала во дворе. Видео

15 мая 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции выясняют причину неадекватного поведения женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане полицейские задержали женщину, которая во дворе жилого дома с ребенком на руках кричала и требовала вызвать полицию. Очевидцы сообщаются, что женщина вела себя неадекватно, никого к себе не подпускала, видео размещено в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте». «2 микрорайон. Женщина с ребенком на руках орет, просит вызвать полицию, никого к себе не подпускает», — говорится в посте группы «Реальный Курган» во «ВКонтакте». Очевидцы вызвали полицию. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что женщина была доставлена в отдел полиции для разбирательства. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №4 УМВД России по г Кургану. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято законное решение. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — ответили в ведомстве. Ребенок передан родственникам.

В Кургане полицейские задержали женщину, которая во дворе жилого дома с ребенком на руках кричала и требовала вызвать полицию. Очевидцы сообщаются, что женщина вела себя неадекватно, никого к себе не подпускала, видео размещено в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте». «2 микрорайон. Женщина с ребенком на руках орет, просит вызвать полицию, никого к себе не подпускает», — говорится в посте группы «Реальный Курган» во «ВКонтакте». Очевидцы вызвали полицию. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что женщина была доставлена в отдел полиции для разбирательства. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №4 УМВД России по г Кургану. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято законное решение. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — ответили в ведомстве. Ребенок передан родственникам.