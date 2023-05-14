Тюменские власти назвали размер выплат пострадавшим от лесных пожаров

Тюменцам, чьи дома пострадали от пожаров, выплатят по 72 тысячи рублей за квадратный метр

15 мая 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Ранее пожар в селе Успенка уничтожил 13 домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Жителям Тюменской области, чьи дома пострадали от природных пожаров, выплатят по 72 тысячи рублей за квадратный метр. Также погорельцы получат 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей за надворные постройки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. «72 тысячи рублей за квадратный метр. Исходя из этой средней стоимости, будут рассчитаны выплаты для жителей Тюменского района, которые лишились единственного жилья в результате природных пожаров. Кроме того, выплатим погорельцам 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей — за надворные постройки», — написал Моор в telegram-канале. Выплаты коснутся жителей сел Салаирка, Успенка, деревни Речкина и поселка Богандинский. Как сообщил глава региона, деньги начнут поступать в ближайшее время. Губернатор отметил, что власти также помогут погорельцам быстро восстановить документы. Ранее URA.RU писало, пожар в селе Успенка начался 4 мая. Огонь охватил 18 строений, из которых 13 — жилые дома. Губернатор Моор ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области из-за пожаров.

Жителям Тюменской области, чьи дома пострадали от природных пожаров, выплатят по 72 тысячи рублей за квадратный метр. Также погорельцы получат 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей за надворные постройки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. «72 тысячи рублей за квадратный метр. Исходя из этой средней стоимости, будут рассчитаны выплаты для жителей Тюменского района, которые лишились единственного жилья в результате природных пожаров. Кроме того, выплатим погорельцам 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей — за надворные постройки», — написал Моор в telegram-канале. Выплаты коснутся жителей сел Салаирка, Успенка, деревни Речкина и поселка Богандинский. Как сообщил глава региона, деньги начнут поступать в ближайшее время. Губернатор отметил, что власти также помогут погорельцам быстро восстановить документы. Ранее URA.RU писало, пожар в селе Успенка начался 4 мая. Огонь охватил 18 строений, из которых 13 — жилые дома. Губернатор Моор ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области из-за пожаров.