В Тюменской области объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности

В Тюменской области с 16 по 19 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. В некоторых районах региона ожидается пятый класс пожарной опасности.
«По сведениям Тюменского гидрометцентра, на юге Тюменской области с 16 по 17 мая местами, а с 18 по 19 мая 2023 года в большинстве районов сохранится и ожидается опасное явление — пятый класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды (чрезвычайная пожарная опасность). В связи с этим повышается вероятность возникновения природных пожаров на территории города», — сообщили в администрации Тюмени.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели режим ЧС. Также из-за лесных пожаров на трассах Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО с 11 мая ввели режим повышенной готовности.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.