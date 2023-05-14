В Тюменской области объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности

15 мая 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

В некоторых районах региона ожидается пятый класс пожарной опасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Тюменской области с 16 по 19 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. В некоторых районах региона ожидается пятый класс пожарной опасности. «По сведениям Тюменского гидрометцентра, на юге Тюменской области с 16 по 17 мая местами, а с 18 по 19 мая 2023 года в большинстве районов сохранится и ожидается опасное явление — пятый класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды (чрезвычайная пожарная опасность). В связи с этим повышается вероятность возникновения природных пожаров на территории города», — сообщили в администрации Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели режим ЧС. Также из-за лесных пожаров на трассах Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО с 11 мая ввели режим повышенной готовности.

В Тюменской области с 16 по 19 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. В некоторых районах региона ожидается пятый класс пожарной опасности. «По сведениям Тюменского гидрометцентра, на юге Тюменской области с 16 по 17 мая местами, а с 18 по 19 мая 2023 года в большинстве районов сохранится и ожидается опасное явление — пятый класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды (чрезвычайная пожарная опасность). В связи с этим повышается вероятность возникновения природных пожаров на территории города», — сообщили в администрации Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели режим ЧС. Также из-за лесных пожаров на трассах Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО с 11 мая ввели режим повышенной готовности.