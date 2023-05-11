На трассах четырех регионов УрФО введен особый режим из-за пожаров

11 мая 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

При обнаружении задымления на трассах будет вводиться временное ограничение скорости до 70 км/ч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 На трассах Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО с 11 мая ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами в близи автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ „Уралуправтодор“, с 12:00 11 мая 2023 года на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра введен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы. При обнаружении задымления на трассах будет вводиться временное ограничение скорости до 70 км/ч. Там добавили, что руководители организаций, осуществляющих содержание дорог, должны организовать круглосуточное патрулирование. Также во время возгораний или задымлений они должны обеспечить наличие поливомоечных машин на трассах для устранения пожаров. Ранее URA.RU писало, что из-за ландшафтных и лесных пожаров в Тюменской области ввели режим ЧС. С 12 по 15 мая в регионе объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности.

На трассах Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО с 11 мая ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами в близи автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ „Уралуправтодор“, с 12:00 11 мая 2023 года на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра введен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы. При обнаружении задымления на трассах будет вводиться временное ограничение скорости до 70 км/ч. Там добавили, что руководители организаций, осуществляющих содержание дорог, должны организовать круглосуточное патрулирование. Также во время возгораний или задымлений они должны обеспечить наличие поливомоечных машин на трассах для устранения пожаров. Ранее URA.RU писало, что из-за ландшафтных и лесных пожаров в Тюменской области ввели режим ЧС. С 12 по 15 мая в регионе объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности.