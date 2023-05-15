Полпред Якушев заявил, что в Кургане семьи бойцов СВО нуждаются в продуктах и дровах

16 мая 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Полпред Якушев рассказал, какая помощь востребована в Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что в Кургане у семей участников специальной военной операции (СВО) востребованы продуктовые наборы и дрова. Об этом сообщается в telegram-канале «Единая Россия. Официально». «Например, в Кургане оказались востребованы такие виды помощи, как продуктовые наборы, помощь дровами и углем. Все эти виды поддержки субъектами округа оказываются», — цитируют полпреда Якушева в посте канала. Сообщается также, что регионы Уральского федерального округа оказали поддержку практически 30 тысячам семей участников СВО. Как указано в посте, работа с бойцами и их родственниками организована в проактивном режиме. Им помогают получить компенсацию за расходы на посещение детских садов, на услуги ЖКХ и другое. Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты просят для погорельца отсрочку от СВО. В местной облдуме пытаются добиться помощи для бойца спецоперации после того, как он и его семья потеряли все имущество в пожаре в микрорайоне Смолино.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что в Кургане у семей участников специальной военной операции (СВО) востребованы продуктовые наборы и дрова. Об этом сообщается в telegram-канале «Единая Россия. Официально». «Например, в Кургане оказались востребованы такие виды помощи, как продуктовые наборы, помощь дровами и углем. Все эти виды поддержки субъектами округа оказываются», — цитируют полпреда Якушева в посте канала. Сообщается также, что регионы Уральского федерального округа оказали поддержку практически 30 тысячам семей участников СВО. Как указано в посте, работа с бойцами и их родственниками организована в проактивном режиме. Им помогают получить компенсацию за расходы на посещение детских садов, на услуги ЖКХ и другое. Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты просят для погорельца отсрочку от СВО. В местной облдуме пытаются добиться помощи для бойца спецоперации после того, как он и его семья потеряли все имущество в пожаре в микрорайоне Смолино.