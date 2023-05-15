15 мая 2023

Полпред Якушев заявил, что в Кургане семьи бойцов СВО нуждаются в продуктах и дровах

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир. Курган, якушев владимир
Полпред Якушев рассказал, какая помощь востребована в Кургане (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что в Кургане у семей участников специальной военной операции (СВО) востребованы продуктовые наборы и дрова. Об этом сообщается в telegram-канале «Единая Россия. Официально».

«Например, в Кургане оказались востребованы такие виды помощи, как продуктовые наборы, помощь дровами и углем. Все эти виды поддержки субъектами округа оказываются», — цитируют полпреда Якушева в посте канала.

Сообщается также, что регионы Уральского федерального округа оказали поддержку практически 30 тысячам семей участников СВО. Как указано в посте, работа с бойцами и их родственниками организована в проактивном режиме. Им помогают получить компенсацию за расходы на посещение детских садов, на услуги ЖКХ и другое.

Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты просят для погорельца отсрочку от СВО. В местной облдуме пытаются добиться помощи для бойца спецоперации после того, как он и его семья потеряли все имущество в пожаре в микрорайоне Смолино.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что в Кургане у семей участников специальной военной операции (СВО) востребованы продуктовые наборы и дрова. Об этом сообщается в telegram-канале «Единая Россия. Официально». «Например, в Кургане оказались востребованы такие виды помощи, как продуктовые наборы, помощь дровами и углем. Все эти виды поддержки субъектами округа оказываются», — цитируют полпреда Якушева в посте канала. Сообщается также, что регионы Уральского федерального округа оказали поддержку практически 30 тысячам семей участников СВО. Как указано в посте, работа с бойцами и их родственниками организована в проактивном режиме. Им помогают получить компенсацию за расходы на посещение детских садов, на услуги ЖКХ и другое. Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты просят для погорельца отсрочку от СВО. В местной облдуме пытаются добиться помощи для бойца спецоперации после того, как он и его семья потеряли все имущество в пожаре в микрорайоне Смолино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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