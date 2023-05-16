16 мая 2023
15 мая 2023

Сдачу ОГЭ в ЯНАО впервые проконтролируют более тысячи видеокамер

© Служба новостей «URA.RU»
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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, школьная доска, егэ, урок, класс, экзамен, школьный класс, карантин, каникулы, школа, единый государственный экзамен, пустой класс, карантин в школе, огэ
За ходом экзаменов будут наблюдать более тысячи видеокамер Фото:

Впервые процесс сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) на территории ЯНАО проконтролирует более тысячи видеокамер. Устройства будут транслировать происходящее с десятков объектов, где будут сдаваться экзамены, сообщили URA.RU в ПАО «Ростелеком».

«Хочу отметить, что в 2023 году камеры впервые наблюдают за ходом сдачи экзамена не только 11-х, но и 9-х классов. Причем для организации сдачи ОГЭ был проведен колоссальный объем работ. В 509 аудиториях будет запущено 1 016 цифровых устройств. Все они транслируют процесс итоговой проверки знаний в онлайн-режиме, за которым смогут следить наблюдатели в крупных городах и удаленных поселениях. Все данные будут храниться в центре обработки данных „Ростелекома“ до 1 августа 2023 года», — приводит пресс-служба слова директора ямальского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрия Щелгачева.

Также в восьми населенных пунктах цифровые устройства на итоговом тестировании выпускников 11 классов заработают впервые. Это образовательные учреждения в Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, а также в селах Катравож, Кутопьюган, Халясавэй и Харампур.

В прошлом году камеры наблюдали только за процессом ЕГЭ в округе. Тогда для этого использовалось 614 цифровых устройств, которые работали в онлайн-режиме.

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Впервые процесс сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) на территории ЯНАО проконтролирует более тысячи видеокамер. Устройства будут транслировать происходящее с десятков объектов, где будут сдаваться экзамены, сообщили URA.RU в ПАО «Ростелеком». «Хочу отметить, что в 2023 году камеры впервые наблюдают за ходом сдачи экзамена не только 11-х, но и 9-х классов. Причем для организации сдачи ОГЭ был проведен колоссальный объем работ. В 509 аудиториях будет запущено 1 016 цифровых устройств. Все они транслируют процесс итоговой проверки знаний в онлайн-режиме, за которым смогут следить наблюдатели в крупных городах и удаленных поселениях. Все данные будут храниться в центре обработки данных „Ростелекома“ до 1 августа 2023 года», — приводит пресс-служба слова директора ямальского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрия Щелгачева. Также в восьми населенных пунктах цифровые устройства на итоговом тестировании выпускников 11 классов заработают впервые. Это образовательные учреждения в Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, а также в селах Катравож, Кутопьюган, Халясавэй и Харампур. В прошлом году камеры наблюдали только за процессом ЕГЭ в округе. Тогда для этого использовалось 614 цифровых устройств, которые работали в онлайн-режиме.
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