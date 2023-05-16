Мэр из ЯНАО рассказал о планах по ремонту дорог в районе

В Шурышкарском районе планируется отремонтировать 6,5 километров сельских дорог

17 мая 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Ремонтные работы будут завершены до наступления холодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов сообщил, что в текущем сезоне планируется осуществить ремонт 6,5 километров дорог в селах муниципалитета. В своем telegram-канале мэр добавил, что все работы будут завершены до холодов. «В селах района отремонтируем 21 участок дорог общей протяженностью 6,5 километров. Контракты на выполнение работ уже заключены, завершены они будут до наступления холодов», — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате торгов по поиску подрядчика на проведение ремонтных работ удалось сэкономить средства. Благодаря этому, в план работ будут внесены корректировки и добавлены новые участки. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нового Уренгоя (ЯНАО) ограничили движение автотранспорта в связи с ремонтом дорог. Движение ограничено по улице Таежной, Геологоразведчиков, Молодежная, им. Заура Керейтова, Народов Севера и Тундровой.

Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов сообщил, что в текущем сезоне планируется осуществить ремонт 6,5 километров дорог в селах муниципалитета. В своем telegram-канале мэр добавил, что все работы будут завершены до холодов. «В селах района отремонтируем 21 участок дорог общей протяженностью 6,5 километров. Контракты на выполнение работ уже заключены, завершены они будут до наступления холодов», — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате торгов по поиску подрядчика на проведение ремонтных работ удалось сэкономить средства. Благодаря этому, в план работ будут внесены корректировки и добавлены новые участки. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нового Уренгоя (ЯНАО) ограничили движение автотранспорта в связи с ремонтом дорог. Движение ограничено по улице Таежной, Геологоразведчиков, Молодежная, им. Заура Керейтова, Народов Севера и Тундровой.