Качество жилья в Тюмени резко снизится из-за амбиций застройщиков

Тюменские девелоперы стали задумываться о том, чтобы работать и в других регионах России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени опасаются снижения качества возводимого жилья из-за того, что местные застройщики стали обращать внимание на строительные рынки других регионов России. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал представитель риэлторского сообщества Тюменской области.

«Есть опасение, что застройщики начнут массово выходить на рынки Москвы, Челябинска, других регионов, я знаю, что они в этом заинтересованы. И если там строить будет выгоднее, они неизбежно будут оттягивать туда ресурсы из Тюмени. Я думаю, понятно, к чему это приведет — для региональных девелоперов местные проекты станут вторичными», — пояснил URA.RU источник.

Известно, что в данный момент на московском и других российских рынках строительства уже работает одна компания из Тюмени — «Страна Девелопмент». Накануне девелопер представил уже свой третий проект в столице России. Однако, на строительство в Тюмени это никак не влияет, пояснили URA.RU в компании. «За 14 лет работы компания не просрочила ввод ни одного проекта. Наоборот, 80% домов сдаются раньше на 3-6 месяцев. В этом году в Тюмени будет сдано 9 домов на 198 тыс. квадратных метров», — добавил представитель девелопера в беседе с URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что столичные застройщики так же проявляют интерес к тюменскому рынку новостроек. Например, одна из крупных компаний предложила тюменцам инвестировать в строительство при помощи специального криптовалютного токена.