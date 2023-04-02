02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Тюменцам предлагают инвестировать в криптовалюту от застройщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Строительство. Тюмень, строительный кран, ипотека, строительство дома, новостройки, строительство, стройка, кран строительный, многоэтажное строительство
«Виртуальные квадратные метры» называют способом инвестировать в строительство жилья Фото:

Тюменцы могут приобрести новый криптовалютный токен, который создал и запустил работающий в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге застройщик «Самолет». Об этом сообщает единый ресурс застройщиков Российской Федерации со ссылкой на пресс-службу девелопера.

«Цифровые квадратные метры — это аналог виртуальных ценных бумаг, его стоимость будет расти вместе со стоимостью жилья у компании. Это механизм инвестирования в недвижимость, при котором доход от продажи уже готового жилья будет доставаться инвесторам, купившим наши токены», — пояснили в пресс-службе застройщика.

Сама криптовалюта будет обеспечена стоимостью строящегося жилья. Минимальная сумма инвестиций — 50 тысяч рублей, за эти деньги можно приобрести несколько десятых долей виртуального квадратного метра. «По сути, это механизм, когда человек как бы вступает в долевое участие, но не с целью получить в итоге квартиру, а с целью заработать. Но тут надо понимать, что скорость роста стоимости жилья невысокая, зато это сейчас самое стабильное вложение», — пояснили URA.RU в строительном сообществе Тюменской области.

Эксперты предполагают, что доходность такого токена составит не более 30% за два-три года. Однако на бирже криптовалют такой вариант, в случае его успешности, считают самым понятным и доступным для людей.

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Тюменцы могут приобрести новый криптовалютный токен, который создал и запустил работающий в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге застройщик «Самолет». Об этом сообщает единый ресурс застройщиков Российской Федерации со ссылкой на пресс-службу девелопера. «Цифровые квадратные метры — это аналог виртуальных ценных бумаг, его стоимость будет расти вместе со стоимостью жилья у компании. Это механизм инвестирования в недвижимость, при котором доход от продажи уже готового жилья будет доставаться инвесторам, купившим наши токены», — пояснили в пресс-службе застройщика. Сама криптовалюта будет обеспечена стоимостью строящегося жилья. Минимальная сумма инвестиций — 50 тысяч рублей, за эти деньги можно приобрести несколько десятых долей виртуального квадратного метра. «По сути, это механизм, когда человек как бы вступает в долевое участие, но не с целью получить в итоге квартиру, а с целью заработать. Но тут надо понимать, что скорость роста стоимости жилья невысокая, зато это сейчас самое стабильное вложение», — пояснили URA.RU в строительном сообществе Тюменской области. Эксперты предполагают, что доходность такого токена составит не более 30% за два-три года. Однако на бирже криптовалют такой вариант, в случае его успешности, считают самым понятным и доступным для людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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