Тюменцам предлагают инвестировать в криптовалюту от застройщика

«Виртуальные квадратные метры» называют способом инвестировать в строительство жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы могут приобрести новый криптовалютный токен, который создал и запустил работающий в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге застройщик «Самолет». Об этом сообщает единый ресурс застройщиков Российской Федерации со ссылкой на пресс-службу девелопера.

«Цифровые квадратные метры — это аналог виртуальных ценных бумаг, его стоимость будет расти вместе со стоимостью жилья у компании. Это механизм инвестирования в недвижимость, при котором доход от продажи уже готового жилья будет доставаться инвесторам, купившим наши токены», — пояснили в пресс-службе застройщика.

Сама криптовалюта будет обеспечена стоимостью строящегося жилья. Минимальная сумма инвестиций — 50 тысяч рублей, за эти деньги можно приобрести несколько десятых долей виртуального квадратного метра. «По сути, это механизм, когда человек как бы вступает в долевое участие, но не с целью получить в итоге квартиру, а с целью заработать. Но тут надо понимать, что скорость роста стоимости жилья невысокая, зато это сейчас самое стабильное вложение», — пояснили URA.RU в строительном сообществе Тюменской области.

Эксперты предполагают, что доходность такого токена составит не более 30% за два-три года. Однако на бирже криптовалют такой вариант, в случае его успешности, считают самым понятным и доступным для людей.