В Тюменской области стало больше лесных пожаров

В Тюменской области действует особый противопожарный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За прошедшие сутки в Тюменской области зафиксировано четыре новых лесных пожара. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра региона.

«Три лесных пожара на площади 24 га и 14 ландшафтных пожаров на площади 763 га ликвидированы в Тюменской области за минувшие сутки 17 мая. По данным на утро 18 мая в регионе действуют шесть лесных пожаров на площади 109 га, четыре из них локализованы на площади 100 га. За истекшие сутки зафиксировано четыре новых лесных пожара», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что по данным утро 18 мая в Тюменской области остаются семь действующих лесных пожаров. Ранее агентство писало о том, что 3 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона категорически запрещено посещать леса, разжигать костры и запускать салюты. 7 мая губернатор Александр Моор объявил в Тюменской области режим ЧС.