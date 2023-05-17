17 мая 2023

В Кургане поездки на автомобилях становятся дороже

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля, пистолет азс
В Курганской области начинает дорожать бензин Фото:

В Курганской области начали расти средние цены на бензин автомобильных марок АИ-92 и выше. Об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Средняя стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-92 на 15 мая составила 44 рубля. Это на 0,13% выше, чем за предыдущий период (на 10 мая). Бензин автомобильной марки АИ-95 достиг цены в 48 рублей, что на 0,39% по сравнению с прошлым периодом», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что цена на премиальный бензин автомобильной марки АИ-98 выросла на 0,57%. На данный момент стоимость литра топлива в среднем составляет 60 рублей. Неизменной осталась цена дизеля за литр. Средняя стоимость топлива составляет почти 58 рублей.

Ранее URA.RU писало, что В Кургане подешевевший дизель приблизился к стоимости бензина класса премиум. На тот момент, АИ-98 стоит 59 рублей.

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В Курганской области начали расти средние цены на бензин автомобильных марок АИ-92 и выше. Об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средняя стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-92 на 15 мая составила 44 рубля. Это на 0,13% выше, чем за предыдущий период (на 10 мая). Бензин автомобильной марки АИ-95 достиг цены в 48 рублей, что на 0,39% по сравнению с прошлым периодом», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что цена на премиальный бензин автомобильной марки АИ-98 выросла на 0,57%. На данный момент стоимость литра топлива в среднем составляет 60 рублей. Неизменной осталась цена дизеля за литр. Средняя стоимость топлива составляет почти 58 рублей. Ранее URA.RU писало, что В Кургане подешевевший дизель приблизился к стоимости бензина класса премиум. На тот момент, АИ-98 стоит 59 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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