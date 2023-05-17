В Кургане поездки на автомобилях становятся дороже

В Курганской области начали расти средние цены на бензин автомобильных марок АИ-92 и выше. Об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.
«Средняя стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-92 на 15 мая составила 44 рубля. Это на 0,13% выше, чем за предыдущий период (на 10 мая). Бензин автомобильной марки АИ-95 достиг цены в 48 рублей, что на 0,39% по сравнению с прошлым периодом», — указано на сайте Свердловскстата.
Сообщается, что цена на премиальный бензин автомобильной марки АИ-98 выросла на 0,57%. На данный момент стоимость литра топлива в среднем составляет 60 рублей. Неизменной осталась цена дизеля за литр. Средняя стоимость топлива составляет почти 58 рублей.
Ранее URA.RU писало, что В Кургане подешевевший дизель приблизился к стоимости бензина класса премиум. На тот момент, АИ-98 стоит 59 рублей.
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