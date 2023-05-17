17 мая 2023

В Тюмени продают главный офис «Запсибкомбанка»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание "Запсибкомбанка", здание "Уральского банка реконструкции и развития". Тюмень, запсибкомбанк
В 2021 году «Запсибкомбанк» присоединился к «БМ-Банку» в рамках интеграции с Группой ВТБ Фото:

В Тюмени выставили на продажу офисное здание, в котором располагался главный офис «Запсибкомбанка» (ЗКСБ). Объявление об этом было опубликовано на сайте «Авито». В 2021 году финансовая организация присоединилась к «БМ-Банку» в рамках интеграции с Группой ВТБ, а бренд «Запсибкомбанк» был ликвидирован.

«Продажа части административного здания (4678,8 кв. м.) с отдельным входом с улицы, 8 этажей + цоколь + мансарда. Все помещения готовы к использованию. Отопление, электричество, водоснабжение от городских коммуникаций. Парковка на улице по периметру здания, также на цокольном этаже имеются 2 машиноместа», — указано на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Ранее агентство писало о том, что 10 января 2019 года Группа ВТБ объявила о покупке 71,8% акций «Запсибкомбанка». С 1998 по 2001 годы должность президента финансовой организации занимал нынешний полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени выставили на продажу офисное здание, в котором располагался главный офис «Запсибкомбанка» (ЗКСБ). Объявление об этом было опубликовано на сайте «Авито». В 2021 году финансовая организация присоединилась к «БМ-Банку» в рамках интеграции с Группой ВТБ, а бренд «Запсибкомбанк» был ликвидирован. «Продажа части административного здания (4678,8 кв. м.) с отдельным входом с улицы, 8 этажей + цоколь + мансарда. Все помещения готовы к использованию. Отопление, электричество, водоснабжение от городских коммуникаций. Парковка на улице по периметру здания, также на цокольном этаже имеются 2 машиноместа», — указано на сайте бесплатных объявлений «Авито». Ранее агентство писало о том, что 10 января 2019 года Группа ВТБ объявила о покупке 71,8% акций «Запсибкомбанка». С 1998 по 2001 годы должность президента финансовой организации занимал нынешний полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...