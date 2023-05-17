В Тюмени продают главный офис «Запсибкомбанка»

18 мая 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В 2021 году «Запсибкомбанк» присоединился к «БМ-Банку» в рамках интеграции с Группой ВТБ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени выставили на продажу офисное здание, в котором располагался главный офис «Запсибкомбанка» (ЗКСБ). Объявление об этом было опубликовано на сайте «Авито». В 2021 году финансовая организация присоединилась к «БМ-Банку» в рамках интеграции с Группой ВТБ, а бренд «Запсибкомбанк» был ликвидирован. «Продажа части административного здания (4678,8 кв. м.) с отдельным входом с улицы, 8 этажей + цоколь + мансарда. Все помещения готовы к использованию. Отопление, электричество, водоснабжение от городских коммуникаций. Парковка на улице по периметру здания, также на цокольном этаже имеются 2 машиноместа», — указано на сайте бесплатных объявлений «Авито». Ранее агентство писало о том, что 10 января 2019 года Группа ВТБ объявила о покупке 71,8% акций «Запсибкомбанка». С 1998 по 2001 годы должность президента финансовой организации занимал нынешний полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

В Тюмени выставили на продажу офисное здание, в котором располагался главный офис «Запсибкомбанка» (ЗКСБ). Объявление об этом было опубликовано на сайте «Авито». В 2021 году финансовая организация присоединилась к «БМ-Банку» в рамках интеграции с Группой ВТБ, а бренд «Запсибкомбанк» был ликвидирован. «Продажа части административного здания (4678,8 кв. м.) с отдельным входом с улицы, 8 этажей + цоколь + мансарда. Все помещения готовы к использованию. Отопление, электричество, водоснабжение от городских коммуникаций. Парковка на улице по периметру здания, также на цокольном этаже имеются 2 машиноместа», — указано на сайте бесплатных объявлений «Авито». Ранее агентство писало о том, что 10 января 2019 года Группа ВТБ объявила о покупке 71,8% акций «Запсибкомбанка». С 1998 по 2001 годы должность президента финансовой организации занимал нынешний полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.