Курганские застройщики устроят охоту на деньги погорельцев

Курганские бизнесмены будут переманивать погорельцев, чтобы больше заработать на стройках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганские застройщики устроят охоту на деньги пострадавших в масштабных пожарах. По слухам, предприниматели якобы будут переманивать друг у друга клиентов, чтобы как можно больше заработать. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.

«Застройщики устроят охоту на деньги погорельцев, которым сейчас нужно срочно заново отстраиваться. Бизнесмены уже начали встречаться с пострадавшими, которые получают жилищные сертификаты на строительство и покупку домов. Вероятно, что каждый будет переманивать к себе клиентов, чтобы как можно больше заработать денег», — рассказал инсайдер. По его словам, подобная охота за деньгами может негативно сказаться на темпах строительства домов.

Другой инсайдер предположил, что привлечение сразу же нескольких застройщиков, наоборот, позволит снизить нагрузку на предпринимателей и ускорить застройку. «Одни строят дома из газобетона, другие из бруса или другого материала. К тому же, у всех свои цены. Когда есть выбор, то людям будет проще определиться. Каждый сможет выбрать свой оптимальный вариант. Если подрядчики смогут распределить между собой территории, то проблем не должно быть», — сказал источник.

Ранее URA.RU писало, что сгоревшие дома в Курганской области жилые дома будут отстраивать семь местных компаний. Застройщики будут возводить восстанавливать жилье в населенных пунктах Шадринского и Кетовского округа. Также отстроят жилье жителям микрорайона Смолино. Возводить дома им предлагают в соседнем селе или пригороде Кургана. Кроме того, инсайдеры сообщали, что власти хотят привлечь к застройке крупную компанию из Челябинска.