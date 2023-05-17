В курганский округ отправили автобусы для возможной эвакуации из-за пожара

18 мая 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

В Щучанском округе спасатели и авиация тушат природный пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Щучанском округе Курганской области тушат природный пожар. В населенные пункты Никитино и Михайловка направлены автобусы для возможной эвакуации граждан. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «Угрозы населенным пунктам Никитино и Михайловка Щучанского округа, в районе которых идет тушение природного пожара, нет. В эти села для превентивной эвакуации, которая будет проведена в случае необходимости, администрацией округа направлены автобусы. Пункт временного размещения при необходимости будет развернут на базе комплекса отдыха и развития в селе Чумляк», — говорится в сообщении. В тушении пожара принимают участие более 120 человек. Также задействовано 30 единиц техники, включая два самолета ИЛ-76. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах огонь уничтожил более пяти тысяч домой и строений. Пострадали тысячи людей, свыше 20 человек погибли. Больше всего в регионе пострадали село Юлдус в Шадринском округе и микрорайон Смолино в Кургане, где сгорели почти все жилые дома. По словам губернатора Вадима Шумкова, ущерб от стихии составил 2,5 млрд рублей.

В Щучанском округе Курганской области тушат природный пожар. В населенные пункты Никитино и Михайловка направлены автобусы для возможной эвакуации граждан. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «Угрозы населенным пунктам Никитино и Михайловка Щучанского округа, в районе которых идет тушение природного пожара, нет. В эти села для превентивной эвакуации, которая будет проведена в случае необходимости, администрацией округа направлены автобусы. Пункт временного размещения при необходимости будет развернут на базе комплекса отдыха и развития в селе Чумляк», — говорится в сообщении. В тушении пожара принимают участие более 120 человек. Также задействовано 30 единиц техники, включая два самолета ИЛ-76. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах огонь уничтожил более пяти тысяч домой и строений. Пострадали тысячи людей, свыше 20 человек погибли. Больше всего в регионе пострадали село Юлдус в Шадринском округе и микрорайон Смолино в Кургане, где сгорели почти все жилые дома. По словам губернатора Вадима Шумкова, ущерб от стихии составил 2,5 млрд рублей.