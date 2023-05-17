17 мая 2023

В курганский округ отправили автобусы для возможной эвакуации из-за пожара

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В Щучанском округе спасатели и авиация тушат природный пожар Фото:
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В Щучанском округе Курганской области тушат природный пожар. В населенные пункты Никитино и Михайловка направлены автобусы для возможной эвакуации граждан. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.

«Угрозы населенным пунктам Никитино и Михайловка Щучанского округа, в районе которых идет тушение природного пожара, нет. В эти села для превентивной эвакуации, которая будет проведена в случае необходимости, администрацией округа направлены автобусы. Пункт временного размещения при необходимости будет развернут на базе комплекса отдыха и развития в селе Чумляк», — говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие более 120 человек. Также задействовано 30 единиц техники, включая два самолета ИЛ-76.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах огонь уничтожил более пяти тысяч домой и строений. Пострадали тысячи людей, свыше 20 человек погибли. Больше всего в регионе пострадали село Юлдус в Шадринском округе и микрорайон Смолино в Кургане, где сгорели почти все жилые дома. По словам губернатора Вадима Шумкова, ущерб от стихии составил 2,5 млрд рублей.

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В Щучанском округе Курганской области тушат природный пожар. В населенные пункты Никитино и Михайловка направлены автобусы для возможной эвакуации граждан. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «Угрозы населенным пунктам Никитино и Михайловка Щучанского округа, в районе которых идет тушение природного пожара, нет. В эти села для превентивной эвакуации, которая будет проведена в случае необходимости, администрацией округа направлены автобусы. Пункт временного размещения при необходимости будет развернут на базе комплекса отдыха и развития в селе Чумляк», — говорится в сообщении. В тушении пожара принимают участие более 120 человек. Также задействовано 30 единиц техники, включая два самолета ИЛ-76. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах огонь уничтожил более пяти тысяч домой и строений. Пострадали тысячи людей, свыше 20 человек погибли. Больше всего в регионе пострадали село Юлдус в Шадринском округе и микрорайон Смолино в Кургане, где сгорели почти все жилые дома. По словам губернатора Вадима Шумкова, ущерб от стихии составил 2,5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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