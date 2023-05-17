17 мая 2023

Тюменец сколотил банду находясь в колонии, и вымогал деньги у других зэков

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, заключенные, охрана, колония, тюрьма, уголовники, итк, исправительно-трудовая колония, тюремная роба, зэки, ик-6
Чтобы рассчитаться с рэкетиром, потерпевшие просили деньги у родственников Фото:

Один из заключенных тюменской исправительной колонии № 4 организовал банду, чтобы вымогать деньги у других зэков. Об этом сообщает telegram-кана Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что тюменец и его «коллеги» избивали и запугивали своих жертв.

«Во время пребывания в исправительной колонии Анатолий с двумя единомышленниками занялся грабежами, рэкетом и вымогал деньги у таких же осужденных. Под надуманным предлогом предприимчивы гражданин обложил данью одного заключенного, у которого под угрозой расправы требовал пять тыс. рублей. Опасаясь за здоровье, потерпевший обратился к своей сестре, которая перевела на счет вымогателя только две тысячи рублей», — указано в сообщении пресс-службы судов.

Чтобы ускорить процесс, зэки заманили свою жертву в тюремную баню и избили черенком от лопаты. Через некоторое время они напали на другого заключенного ИК-4, которого вынудили позвонить пожилой матери, чтобы она прислала ему деньги. Пожилая женщина смогла найти чуть более четырех тыс. рублей. «В середине мая 2021 года рэкетиры узнали, что у одного из осужденных есть мобильный телефон. Решив его отобрать, вечером они напали на него в спальном помещении и устроили экзекуцию. Не выдержав угроз и побоев, парень отдал мобильный стоимостью 3,5 тыс. рублей», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы.

После того как главарь банды освободился из мест лишения свободы, потерпевшие пошли к администрации ИК и пожаловались на него надзирателям. Мужчина признал вину и поделился информацией о своих подельниках. Калининский суд Тюмени приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.

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Один из заключенных тюменской исправительной колонии № 4 организовал банду, чтобы вымогать деньги у других зэков. Об этом сообщает telegram-кана Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что тюменец и его «коллеги» избивали и запугивали своих жертв. «Во время пребывания в исправительной колонии Анатолий с двумя единомышленниками занялся грабежами, рэкетом и вымогал деньги у таких же осужденных. Под надуманным предлогом предприимчивы гражданин обложил данью одного заключенного, у которого под угрозой расправы требовал пять тыс. рублей. Опасаясь за здоровье, потерпевший обратился к своей сестре, которая перевела на счет вымогателя только две тысячи рублей», — указано в сообщении пресс-службы судов. Чтобы ускорить процесс, зэки заманили свою жертву в тюремную баню и избили черенком от лопаты. Через некоторое время они напали на другого заключенного ИК-4, которого вынудили позвонить пожилой матери, чтобы она прислала ему деньги. Пожилая женщина смогла найти чуть более четырех тыс. рублей. «В середине мая 2021 года рэкетиры узнали, что у одного из осужденных есть мобильный телефон. Решив его отобрать, вечером они напали на него в спальном помещении и устроили экзекуцию. Не выдержав угроз и побоев, парень отдал мобильный стоимостью 3,5 тыс. рублей», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы. После того как главарь банды освободился из мест лишения свободы, потерпевшие пошли к администрации ИК и пожаловались на него надзирателям. Мужчина признал вину и поделился информацией о своих подельниках. Калининский суд Тюмени приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.
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