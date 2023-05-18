18 мая 2023
17 мая 2023

Власти города ЯНАО предупредили об ухудшении качества питьевой воды

Мэрия Муравленко сообщила, что из-за проведения коммунальных работ ухудшится качество питьевой воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по промывке сетей водоснабжения города планируют завершить в срок до 6 июня Фото:

Администрация Муравленко (ЯНАО) проинформировала жителей о том, что в связи с проведением работ по промывке сетей водоснабжения возможно ухудшение качества питьевой воды. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии города.

«В Муравленко начались работы по промывке сетей водоснабжения города и промышленной зоны. Приносим свои извинения за возможное ухудшение органолептических свойств питьевой воды, не представляющее опасности для здоровья», — сказано в сообщении. Уточняется, что работы планируют завершить в срок до 6 июня.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в городе Губкинском (ЯНАО) после завершения отопительного сезона энергетики приступят к реконструкции коммунальных сетей. Специалисты компании «Ямалкоммунэнерго» проведут капремонт шести километров систем водоотведения, водо- и теплоснабжения.

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Администрация Муравленко (ЯНАО) проинформировала жителей о том, что в связи с проведением работ по промывке сетей водоснабжения возможно ухудшение качества питьевой воды. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии города. «В Муравленко начались работы по промывке сетей водоснабжения города и промышленной зоны. Приносим свои извинения за возможное ухудшение органолептических свойств питьевой воды, не представляющее опасности для здоровья», — сказано в сообщении. Уточняется, что работы планируют завершить в срок до 6 июня. Ранее URA.RU сообщало о том, что в городе Губкинском (ЯНАО) после завершения отопительного сезона энергетики приступят к реконструкции коммунальных сетей. Специалисты компании «Ямалкоммунэнерго» проведут капремонт шести километров систем водоотведения, водо- и теплоснабжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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