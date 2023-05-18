18 мая 2023
17 мая 2023

В Тюмени продают пекарню по цене двухкомнатной квартиры в «Москва-Сити»

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив., пекарня зоны, хлеб в сизо
Общая площадь территории бизнеса 2000 квадратных метров Фото:

В Тюмени продается пекарня совместно с производством макарон за 66 миллионов рублей. В районе этой же стоимость можно приобрести двухкомнатную квартиру в «Москва-Сити». Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». Помещение более 1000 квадратных метров.

«Продаю производственное и административное отдельно стоящее здание — пекарню в 840 квадратных метров. Производственный цех с новым оборудованием в 153 квадратных метров. Холодный склад для готовой продукции в 300 квадратных метров. Бизнес находится в микрорайоне Матмасы. Его стоимость 66 миллионов рублей», — пишет собственник.

По cловам владельца, земля находится в собственности, общая площадь 2000 квадратных метров. Оборудование в отличном состоянии, есть умная котельная, которая регулируется от температуры наружного воздуха.

Ранее в Тобольске (Тюменской области) продавали бизнес-центр «Европа» за 138 миллионов рублей. Земельный участок площадью 6,2 тысяч квадратных метров. Количество этажей — пять, в том числе цокольный. По словам владельца, в аренду было сдано более 70% площадей.

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В Тюмени продается пекарня совместно с производством макарон за 66 миллионов рублей. В районе этой же стоимость можно приобрести двухкомнатную квартиру в «Москва-Сити». Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». Помещение более 1000 квадратных метров. «Продаю производственное и административное отдельно стоящее здание — пекарню в 840 квадратных метров. Производственный цех с новым оборудованием в 153 квадратных метров. Холодный склад для готовой продукции в 300 квадратных метров. Бизнес находится в микрорайоне Матмасы. Его стоимость 66 миллионов рублей», — пишет собственник. По cловам владельца, земля находится в собственности, общая площадь 2000 квадратных метров. Оборудование в отличном состоянии, есть умная котельная, которая регулируется от температуры наружного воздуха. Ранее в Тобольске (Тюменской области) продавали бизнес-центр «Европа» за 138 миллионов рублей. Земельный участок площадью 6,2 тысяч квадратных метров. Количество этажей — пять, в том числе цокольный. По словам владельца, в аренду было сдано более 70% площадей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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