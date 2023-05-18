18 мая 2023
17 мая 2023

В Тюменской области леса горят в восьми местах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень
Кроме того, в регионе сейчас действуют пять ландшафтных пожаров Фото:
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В Тюменской области действует восемь лесных пожаров по состоянию на утро 19 мая. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. По данным властей, за последние сутки удалось ликвидировать девять возгораний.

«По данным на утро 19 мая в Тюменской области действуют восемь лесных пожаров на общей площади 191,4 га, семь из них локализовано на площади 103,9 га. Девять природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки 18 мая», — рассказали в инфоцентре.

Кроме того, в регионе сейчас действуют пять ландшафтных пожаров на общей площади 1 162 га. «Тушением природных пожаров занимаются 625 человек, используется 119 единиц техники. Непосредственной угрозы населенным пунктам нет», — добавили власти.

С 3 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона категорически запрещено посещать леса, разжигать костры и запускать салюты.

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В Тюменской области действует восемь лесных пожаров по состоянию на утро 19 мая. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. По данным властей, за последние сутки удалось ликвидировать девять возгораний. «По данным на утро 19 мая в Тюменской области действуют восемь лесных пожаров на общей площади 191,4 га, семь из них локализовано на площади 103,9 га. Девять природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки 18 мая», — рассказали в инфоцентре. Кроме того, в регионе сейчас действуют пять ландшафтных пожаров на общей площади 1 162 га. «Тушением природных пожаров занимаются 625 человек, используется 119 единиц техники. Непосредственной угрозы населенным пунктам нет», — добавили власти. С 3 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона категорически запрещено посещать леса, разжигать костры и запускать салюты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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