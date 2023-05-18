18 мая 2023
17 мая 2023

Главную трассу ЯНАО перекрыли из-за паводка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На перекрытой дороге стоят посты ДПС Фото:

В ЯНАО перекрыли трассу Надым — Салехард. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.

«Проезд по дороге Надым — Салехард временно закрыт. Посты ДПС выставлены со стороны Надыма и на развилке Салехард-Аксарка-Надым» — рассказали в департаменте.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Ямала, причиной стало размытие участка автодороги на 1113 км. Сроки перекрытия не называются.

По информации читателей URA.RU, трасса после паводка выглядит вот так
По информации читателей URA.RU, трасса после паводка выглядит вот так
Фото:

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В ЯНАО перекрыли трассу Надым — Салехард. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа. «Проезд по дороге Надым — Салехард временно закрыт. Посты ДПС выставлены со стороны Надыма и на развилке Салехард-Аксарка-Надым» — рассказали в департаменте. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Ямала, причиной стало размытие участка автодороги на 1113 км. Сроки перекрытия не называются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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