На перекрытой дороге стоят посты ДПС
В ЯНАО перекрыли трассу Надым — Салехард. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.
«Проезд по дороге Надым — Салехард временно закрыт. Посты ДПС выставлены со стороны Надыма и на развилке Салехард-Аксарка-Надым» — рассказали в департаменте.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Ямала, причиной стало размытие участка автодороги на 1113 км. Сроки перекрытия не называются.
По информации читателей URA.RU, трасса после паводка выглядит вот так
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!