Главную трассу ЯНАО перекрыли из-за паводка. Фото

19 мая 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

На перекрытой дороге стоят посты ДПС Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО перекрыли трассу Надым — Салехард. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа. «Проезд по дороге Надым — Салехард временно закрыт. Посты ДПС выставлены со стороны Надыма и на развилке Салехард-Аксарка-Надым» — рассказали в департаменте. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Ямала, причиной стало размытие участка автодороги на 1113 км. Сроки перекрытия не называются. По информации читателей URA.RU, трасса после паводка выглядит вот так Фото: читатель URA.RU

В ЯНАО перекрыли трассу Надым — Салехард. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа. «Проезд по дороге Надым — Салехард временно закрыт. Посты ДПС выставлены со стороны Надыма и на развилке Салехард-Аксарка-Надым» — рассказали в департаменте. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Ямала, причиной стало размытие участка автодороги на 1113 км. Сроки перекрытия не называются.