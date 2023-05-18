Синоптики рассказали, какая будет погода на последние звонки в ЯНАО

В праздник последнего звонка жителей ЯНАО ожидает небольшой дождь. По информации синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, 20 мая в округе температура воздуха достигнет +22 градусов.
«В субботу, 20 мая, на Ямале ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха + 9…+ 14°C местами до +2, по крайнему югу +17,+22. Будет идти небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду», — сказано в сообщении.
В воскресенье, 21 мая, осадков наблюдаться не будет. Температура воздуха днем опустится до + 11…+ 16°C местами до +3, будет также переменная облачность. Ветер северо-восточный, юго-западный 5-10 м/с.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Ямале будет теплее, чем на юге страны. Температура к середине месяца достигнет 18-22 градусов.
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