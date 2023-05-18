18 мая 2023
17 мая 2023

Синоптики рассказали, какая будет погода на последние звонки в ЯНАО

В ЯНАО в праздник последнего звонка в ЯНАО ожидается небольшой дождь и теплая погода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуляющие по городу выпускники в день Последнего звонка. Екатеринбург, последний звонок, школьницы, выпускники, школьники, бантики
На последний звонок в ЯНАО будет +22 Фото:

В праздник последнего звонка жителей ЯНАО ожидает небольшой дождь. По информации синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, 20 мая в округе температура воздуха достигнет +22 градусов.

«В субботу, 20 мая, на Ямале ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха + 9…+ 14°C местами до +2, по крайнему югу +17,+22. Будет идти небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В воскресенье, 21 мая, осадков наблюдаться не будет. Температура воздуха днем опустится до + 11…+ 16°C местами до +3, будет также переменная облачность. Ветер северо-восточный, юго-западный 5-10 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Ямале будет теплее, чем на юге страны. Температура к середине месяца достигнет 18-22 градусов.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В праздник последнего звонка жителей ЯНАО ожидает небольшой дождь. По информации синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, 20 мая в округе температура воздуха достигнет +22 градусов. «В субботу, 20 мая, на Ямале ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха + 9…+ 14°C местами до +2, по крайнему югу +17,+22. Будет идти небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду», — сказано в сообщении. В воскресенье, 21 мая, осадков наблюдаться не будет. Температура воздуха днем опустится до + 11…+ 16°C местами до +3, будет также переменная облачность. Ветер северо-восточный, юго-западный 5-10 м/с. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Ямале будет теплее, чем на юге страны. Температура к середине месяца достигнет 18-22 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...