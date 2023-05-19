Артюхов заявил о недостаточной эффективности мер поддержки семей в ЯНАО

20 мая 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Принятые меры носят поддерживающий характер, заявил Артюхов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на стратегической сессии, посвященной вопросам репродуктивного здоровья северян, заявил, что меры, принятые для поддержки семей, недостаточны для повышения рождаемости в округе. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства ЯНАО. «Много молодежи уезжает с Ямала для получения высшего образования в другие регионы и возвращаются ближе к 30 годам, возможно, уже имея проблемы со здоровьем. Мы приняли ряд мер поддержки семей. <…> Этого недостаточно — важно иметь полноценную стратегию, уверен, что мы выйдем с вами на конкретные решения», — передает слова губернатора сайт. Также сообщается, что в работе сессии приняли участие ведущие федеральные эксперты в здравоохранении. Ожидается, что по итогам обсуждения будет разработан комплекс мероприятий по укреплению репродуктивного и общественного здоровья. Ранее URA.RU рассказало о том, что президент России Владимир Путин 25 апреля встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава округа доложил Владимиру Путину о положении дел в ЯНАО и заручился поддержкой на выборах.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на стратегической сессии, посвященной вопросам репродуктивного здоровья северян, заявил, что меры, принятые для поддержки семей, недостаточны для повышения рождаемости в округе. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства ЯНАО. «Много молодежи уезжает с Ямала для получения высшего образования в другие регионы и возвращаются ближе к 30 годам, возможно, уже имея проблемы со здоровьем. Мы приняли ряд мер поддержки семей. <…> Этого недостаточно — важно иметь полноценную стратегию, уверен, что мы выйдем с вами на конкретные решения», — передает слова губернатора сайт. Также сообщается, что в работе сессии приняли участие ведущие федеральные эксперты в здравоохранении. Ожидается, что по итогам обсуждения будет разработан комплекс мероприятий по укреплению репродуктивного и общественного здоровья. Ранее URA.RU рассказало о том, что президент России Владимир Путин 25 апреля встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава округа доложил Владимиру Путину о положении дел в ЯНАО и заручился поддержкой на выборах.