Артюхов заявил о недостаточной эффективности мер поддержки семей в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на стратегической сессии, посвященной вопросам репродуктивного здоровья северян, заявил, что меры, принятые для поддержки семей, недостаточны для повышения рождаемости в округе. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства ЯНАО.
«Много молодежи уезжает с Ямала для получения высшего образования в другие регионы и возвращаются ближе к 30 годам, возможно, уже имея проблемы со здоровьем. Мы приняли ряд мер поддержки семей. <…> Этого недостаточно — важно иметь полноценную стратегию, уверен, что мы выйдем с вами на конкретные решения», — передает слова губернатора сайт.
Также сообщается, что в работе сессии приняли участие ведущие федеральные эксперты в здравоохранении. Ожидается, что по итогам обсуждения будет разработан комплекс мероприятий по укреплению репродуктивного и общественного здоровья.
Ранее URA.RU рассказало о том, что президент России Владимир Путин 25 апреля встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава округа доложил Владимиру Путину о положении дел в ЯНАО и заручился поддержкой на выборах.
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