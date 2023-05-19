19 мая 2023
18 мая 2023

Артюхов заявил о недостаточной эффективности мер поддержки семей в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, артюхов дмитрий
Принятые меры носят поддерживающий характер, заявил Артюхов Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на стратегической сессии, посвященной вопросам репродуктивного здоровья северян, заявил, что меры, принятые для поддержки семей, недостаточны для повышения рождаемости в округе. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Много молодежи уезжает с Ямала для получения высшего образования в другие регионы и возвращаются ближе к 30 годам, возможно, уже имея проблемы со здоровьем. Мы приняли ряд мер поддержки семей. <…> Этого недостаточно — важно иметь полноценную стратегию, уверен, что мы выйдем с вами на конкретные решения», — передает слова губернатора сайт.

Также сообщается, что в работе сессии приняли участие ведущие федеральные эксперты в здравоохранении. Ожидается, что по итогам обсуждения будет разработан комплекс мероприятий по укреплению репродуктивного и общественного здоровья.

Ранее URA.RU рассказало о том, что президент России Владимир Путин 25 апреля встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава округа доложил Владимиру Путину о положении дел в ЯНАО и заручился поддержкой на выборах.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на стратегической сессии, посвященной вопросам репродуктивного здоровья северян, заявил, что меры, принятые для поддержки семей, недостаточны для повышения рождаемости в округе. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства ЯНАО. «Много молодежи уезжает с Ямала для получения высшего образования в другие регионы и возвращаются ближе к 30 годам, возможно, уже имея проблемы со здоровьем. Мы приняли ряд мер поддержки семей. <…> Этого недостаточно — важно иметь полноценную стратегию, уверен, что мы выйдем с вами на конкретные решения», — передает слова губернатора сайт. Также сообщается, что в работе сессии приняли участие ведущие федеральные эксперты в здравоохранении. Ожидается, что по итогам обсуждения будет разработан комплекс мероприятий по укреплению репродуктивного и общественного здоровья. Ранее URA.RU рассказало о том, что президент России Владимир Путин 25 апреля встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава округа доложил Владимиру Путину о положении дел в ЯНАО и заручился поддержкой на выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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