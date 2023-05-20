20 мая 2023
19 мая 2023

В курганском городе появится площадка для дрессировки собак на привокзальной площади

© Служба новостей «URA.RU»
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Горсад. Курган, собака, выгул собак, горсад, площадка для дрессировки собак
В Далматово рядом с вокзалом построят площадку для дрессировки собак Фото:

В Далматово (Курганская область) появится площадка для дрессировки животных в западной части привокзальной площади. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Центральную часть привокзальной площади Далматово украсит сквер. Западная часть предусмотрена для прогулок с собаками. Здесь оборудуют площадку для дрессировки животных», — написано в посте.

По информации пресс-службы правительства Курганской области на ремонт инфраструктуры в Далматово привлечено около 70 миллионов рублей. «В рамках проекта запланировано обновление Привокзальной и Успенской площадей, а также улицы Попова, которая их связывает», — уточнило ведомство.

Ранее URA.RU писало, что первая экопарковка в виде газона появилась в Далматово Курганской области. На газоне разрешили парковаться легковым машинам массой до 3,5 тонн.

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В Далматово (Курганская область) появится площадка для дрессировки животных в западной части привокзальной площади. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Центральную часть привокзальной площади Далматово украсит сквер. Западная часть предусмотрена для прогулок с собаками. Здесь оборудуют площадку для дрессировки животных», — написано в посте. По информации пресс-службы правительства Курганской области на ремонт инфраструктуры в Далматово привлечено около 70 миллионов рублей. «В рамках проекта запланировано обновление Привокзальной и Успенской площадей, а также улицы Попова, которая их связывает», — уточнило ведомство. Ранее URA.RU писало, что первая экопарковка в виде газона появилась в Далматово Курганской области. На газоне разрешили парковаться легковым машинам массой до 3,5 тонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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