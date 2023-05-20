В курганском городе появится площадка для дрессировки собак на привокзальной площади

21 мая 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

В Далматово рядом с вокзалом построят площадку для дрессировки собак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Далматово (Курганская область) появится площадка для дрессировки животных в западной части привокзальной площади. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Центральную часть привокзальной площади Далматово украсит сквер. Западная часть предусмотрена для прогулок с собаками. Здесь оборудуют площадку для дрессировки животных», — написано в посте. По информации пресс-службы правительства Курганской области на ремонт инфраструктуры в Далматово привлечено около 70 миллионов рублей. «В рамках проекта запланировано обновление Привокзальной и Успенской площадей, а также улицы Попова, которая их связывает», — уточнило ведомство. Ранее URA.RU писало, что первая экопарковка в виде газона появилась в Далматово Курганской области. На газоне разрешили парковаться легковым машинам массой до 3,5 тонн.

В Далматово (Курганская область) появится площадка для дрессировки животных в западной части привокзальной площади. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Центральную часть привокзальной площади Далматово украсит сквер. Западная часть предусмотрена для прогулок с собаками. Здесь оборудуют площадку для дрессировки животных», — написано в посте. По информации пресс-службы правительства Курганской области на ремонт инфраструктуры в Далматово привлечено около 70 миллионов рублей. «В рамках проекта запланировано обновление Привокзальной и Успенской площадей, а также улицы Попова, которая их связывает», — уточнило ведомство. Ранее URA.RU писало, что первая экопарковка в виде газона появилась в Далматово Курганской области. На газоне разрешили парковаться легковым машинам массой до 3,5 тонн.