Пожарные в Кургане потушили огонь в магазине

21 мая 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Пожарные потушили огонь в магазине на улице Володарского в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожарные в Кургане потушили огонь в здании на улице Володарского, 99. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Сигнал о возгорании поступил 21 мая в 16 часов. Пожарные потушили огонь за полчаса на площади 20 квадратных метров. В тушении участвовали 11 человек и 4 единицы техники. Магазин был не функционирующим», — уточнили в пресс-службе ведомства. Местные жители с улицы Володарского рассказали, что переживали из-за пожара, поскольку надеялись на открытие в здании колбасного гастронома. Магазин еще достраивается и не работает. По их словам, пожар потушили быстрее, чем успели собраться любопытные горожане. Ранее URA.RU писало, что в Кургане был потушен крупный ландшафтный пожар в районе дачных кооперативов возле шоссе Тюнина. В тушении огня помогали добровольцы.

Пожарные в Кургане потушили огонь в здании на улице Володарского, 99. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Сигнал о возгорании поступил 21 мая в 16 часов. Пожарные потушили огонь за полчаса на площади 20 квадратных метров. В тушении участвовали 11 человек и 4 единицы техники. Магазин был не функционирующим», — уточнили в пресс-службе ведомства. Местные жители с улицы Володарского рассказали, что переживали из-за пожара, поскольку надеялись на открытие в здании колбасного гастронома. Магазин еще достраивается и не работает. По их словам, пожар потушили быстрее, чем успели собраться любопытные горожане. Ранее URA.RU писало, что в Кургане был потушен крупный ландшафтный пожар в районе дачных кооперативов возле шоссе Тюнина. В тушении огня помогали добровольцы.