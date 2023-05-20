Пожарные в Кургане потушили огонь в магазине

Пожарные в Кургане потушили огонь в здании на улице Володарского, 99. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
«Сигнал о возгорании поступил 21 мая в 16 часов. Пожарные потушили огонь за полчаса на площади 20 квадратных метров. В тушении участвовали 11 человек и 4 единицы техники. Магазин был не функционирующим», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Местные жители с улицы Володарского рассказали, что переживали из-за пожара, поскольку надеялись на открытие в здании колбасного гастронома. Магазин еще достраивается и не работает. По их словам, пожар потушили быстрее, чем успели собраться любопытные горожане.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане был потушен крупный ландшафтный пожар в районе дачных кооперативов возле шоссе Тюнина. В тушении огня помогали добровольцы.
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