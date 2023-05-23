В Тюмени отменили рейс самолета, который должен был улететь в Сочи

24 мая 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Был отменен рейс авиакомпании «Ямал» Фото: Московец Илья © URA.RU В Тюмени отменили рейс авиакомпании «Ямал», который следовал до Сочи. Информация об этом находится на сайте авиаперевозчика. «YC 185 Тюмень — Сочи. Время вылета указано 05:05, прилет был запланирован в 06:55. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ ожидается. Ранее у самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Минеральные Воды — Тюмень, отказала система навигации. Было принято решение КВС-снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначение.

В Тюмени отменили рейс авиакомпании «Ямал», который следовал до Сочи. Информация об этом находится на сайте авиаперевозчика. «YC 185 Тюмень — Сочи. Время вылета указано 05:05, прилет был запланирован в 06:55. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ ожидается. Ранее у самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Минеральные Воды — Тюмень, отказала система навигации. Было принято решение КВС-снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначение.