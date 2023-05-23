В ЯНАО детский тренер лишился работы после ЧП с травмированием ребенка

24 мая 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Мальчик упал с высоты и приземлился на другого ребенка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тренера спортивного комплекса «Муравленко» (ЯНАО) приговорили к штрафу в 360 тысяч рублей и на полтора года запретили ему проводить занятия с детьми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО. Поводом стало ЧП на скалодроме, где один из учеников с высоты рухнул на другого ребенка. «В Муравленко вынесен приговор в отношении тренера спортивной школы. Он признан виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина приговорен к штрафу в 360 тысяч рублей, а также лишению права заниматься педагогической работой с несовершеннолетними при осуществлении занятий физкультурой и спортом сроком на 1 год 6 месяцев», — сообщили в ведомстве. В ноябре 2022 года в спорткомплексе «Муравленко» один из учеников, занимаясь на скалодроме, сорвался и рухнул с высоты. Мальчик упал на девочку, которая из-за недосмотра тренера оказалась в опасной зоне. Ребенок получила тяжкий вред здоровью. Как сообщалось ранее, у нее диагностировали трещины в позвоночнике.

Тренера спортивного комплекса «Муравленко» (ЯНАО) приговорили к штрафу в 360 тысяч рублей и на полтора года запретили ему проводить занятия с детьми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО. Поводом стало ЧП на скалодроме, где один из учеников с высоты рухнул на другого ребенка. «В Муравленко вынесен приговор в отношении тренера спортивной школы. Он признан виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина приговорен к штрафу в 360 тысяч рублей, а также лишению права заниматься педагогической работой с несовершеннолетними при осуществлении занятий физкультурой и спортом сроком на 1 год 6 месяцев», — сообщили в ведомстве. В ноябре 2022 года в спорткомплексе «Муравленко» один из учеников, занимаясь на скалодроме, сорвался и рухнул с высоты. Мальчик упал на девочку, которая из-за недосмотра тренера оказалась в опасной зоне. Ребенок получила тяжкий вред здоровью. Как сообщалось ранее, у нее диагностировали трещины в позвоночнике.