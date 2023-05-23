23 мая 2023
22 мая 2023

В ЯНАО детский тренер лишился работы после ЧП с травмированием ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Показательная тренировка Индонезийской сборной по скалолазанию. Тюмень, скалолазание
Мальчик упал с высоты и приземлился на другого ребенка Фото:

Тренера спортивного комплекса «Муравленко» (ЯНАО) приговорили к штрафу в 360 тысяч рублей и на полтора года запретили ему проводить занятия с детьми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО. Поводом стало ЧП на скалодроме, где один из учеников с высоты рухнул на другого ребенка.

«В Муравленко вынесен приговор в отношении тренера спортивной школы. Он признан виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина приговорен к штрафу в 360 тысяч рублей, а также лишению права заниматься педагогической работой с несовершеннолетними при осуществлении занятий физкультурой и спортом сроком на 1 год 6 месяцев», — сообщили в ведомстве.

В ноябре 2022 года в спорткомплексе «Муравленко» один из учеников, занимаясь на скалодроме, сорвался и рухнул с высоты. Мальчик упал на девочку, которая из-за недосмотра тренера оказалась в опасной зоне. Ребенок получила тяжкий вред здоровью. Как сообщалось ранее, у нее диагностировали трещины в позвоночнике.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тренера спортивного комплекса «Муравленко» (ЯНАО) приговорили к штрафу в 360 тысяч рублей и на полтора года запретили ему проводить занятия с детьми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО. Поводом стало ЧП на скалодроме, где один из учеников с высоты рухнул на другого ребенка. «В Муравленко вынесен приговор в отношении тренера спортивной школы. Он признан виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина приговорен к штрафу в 360 тысяч рублей, а также лишению права заниматься педагогической работой с несовершеннолетними при осуществлении занятий физкультурой и спортом сроком на 1 год 6 месяцев», — сообщили в ведомстве. В ноябре 2022 года в спорткомплексе «Муравленко» один из учеников, занимаясь на скалодроме, сорвался и рухнул с высоты. Мальчик упал на девочку, которая из-за недосмотра тренера оказалась в опасной зоне. Ребенок получила тяжкий вред здоровью. Как сообщалось ранее, у нее диагностировали трещины в позвоночнике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...