Эксперты рассказали, куда жителям ЯНАО проще устроиться с помощью родственников

SuperJob: жителям ЯНАО с помощью родственников проще устроиться в сферы производства и финансов

24 мая 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Членов семьи сотрудников охотнее берут на работу в крупные компании, чем в малый бизнес Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям ЯНАО проще всего устроиться на работу с помощью родственных связей в сферы производства и финансов. По информации экспертов сервиса SuperJob, на Ямале 8 из 10 работодателей берут на работу родственников сотрудников. «Членов семьи сотрудников охотнее берут на работу крупные компании, чем малый бизнес (85% против 74%). Трудоустроиться с помощью родственных связей проще всего в сферах производства и финансов (в этих отраслях родственников сотрудников принимают 94% и 80% компаний соответственно)», — говорится в сообщении. Родственников тех, кто уже работает в компании, принимает на работу большинство ямальских компаний — 83%. Исходя из исследования, рекрутеры считают, что такая практика является хорошим источником кадров. Ранее жители округа признались, что смогли построить карьеру за счет связей. Примечательно, что это признают ямальцы с доходом выше среднего.

Жителям ЯНАО проще всего устроиться на работу с помощью родственных связей в сферы производства и финансов. По информации экспертов сервиса SuperJob, на Ямале 8 из 10 работодателей берут на работу родственников сотрудников. «Членов семьи сотрудников охотнее берут на работу крупные компании, чем малый бизнес (85% против 74%). Трудоустроиться с помощью родственных связей проще всего в сферах производства и финансов (в этих отраслях родственников сотрудников принимают 94% и 80% компаний соответственно)», — говорится в сообщении. Родственников тех, кто уже работает в компании, принимает на работу большинство ямальских компаний — 83%. Исходя из исследования, рекрутеры считают, что такая практика является хорошим источником кадров. Ранее жители округа признались, что смогли построить карьеру за счет связей. Примечательно, что это признают ямальцы с доходом выше среднего.