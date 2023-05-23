Эксперты рассказали, куда жителям ЯНАО проще устроиться с помощью родственников

Жителям ЯНАО проще всего устроиться на работу с помощью родственных связей в сферы производства и финансов. По информации экспертов сервиса SuperJob, на Ямале 8 из 10 работодателей берут на работу родственников сотрудников.
«Членов семьи сотрудников охотнее берут на работу крупные компании, чем малый бизнес (85% против 74%). Трудоустроиться с помощью родственных связей проще всего в сферах производства и финансов (в этих отраслях родственников сотрудников принимают 94% и 80% компаний соответственно)», — говорится в сообщении.
Родственников тех, кто уже работает в компании, принимает на работу большинство ямальских компаний — 83%. Исходя из исследования, рекрутеры считают, что такая практика является хорошим источником кадров.
Ранее жители округа признались, что смогли построить карьеру за счет связей. Примечательно, что это признают ямальцы с доходом выше среднего.
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