23 мая 2023
22 мая 2023

Эксперты рассказали, куда жителям ЯНАО проще устроиться с помощью родственников

SuperJob: жителям ЯНАО с помощью родственников проще устроиться в сферы производства и финансов
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Членов семьи сотрудников охотнее берут на работу в крупные компании, чем в малый бизнес Фото:

Жителям ЯНАО проще всего устроиться на работу с помощью родственных связей в сферы производства и финансов. По информации экспертов сервиса SuperJob, на Ямале 8 из 10 работодателей берут на работу родственников сотрудников.

«Членов семьи сотрудников охотнее берут на работу крупные компании, чем малый бизнес (85% против 74%). Трудоустроиться с помощью родственных связей проще всего в сферах производства и финансов (в этих отраслях родственников сотрудников принимают 94% и 80% компаний соответственно)», — говорится в сообщении.

Родственников тех, кто уже работает в компании, принимает на работу большинство ямальских компаний — 83%. Исходя из исследования, рекрутеры считают, что такая практика является хорошим источником кадров.

Ранее жители округа признались, что смогли построить карьеру за счет связей. Примечательно, что это признают ямальцы с доходом выше среднего.

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Жителям ЯНАО проще всего устроиться на работу с помощью родственных связей в сферы производства и финансов. По информации экспертов сервиса SuperJob, на Ямале 8 из 10 работодателей берут на работу родственников сотрудников. «Членов семьи сотрудников охотнее берут на работу крупные компании, чем малый бизнес (85% против 74%). Трудоустроиться с помощью родственных связей проще всего в сферах производства и финансов (в этих отраслях родственников сотрудников принимают 94% и 80% компаний соответственно)», — говорится в сообщении. Родственников тех, кто уже работает в компании, принимает на работу большинство ямальских компаний — 83%. Исходя из исследования, рекрутеры считают, что такая практика является хорошим источником кадров. Ранее жители округа признались, что смогли построить карьеру за счет связей. Примечательно, что это признают ямальцы с доходом выше среднего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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