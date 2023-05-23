Владимир Путин наградил тюменца почетным званием

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание жителю Тюменской области Павлу Черепанову, финансовому директору ООО «СП Лифт». Информация представлена в указе главы государства.
«Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации“ Черепанову Павлу Анатольевичу, финансовому директору ООО „СП Лифт“, Тюменская область», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования правовой информации.
Павел Черепанов удостоился высокой награды за многолетнюю добросовестную работу. Ранее URA.RU писало, что поощрением от президента также был отмечен легенда тюменской журналистики — основатель газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг-Гуревич.
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