23 мая 2023

Владимир Путин наградил тюменца почетным званием

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент РФ присвоил тюменцу звание «Заслуженный работник ЖКХ» Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание жителю Тюменской области Павлу Черепанову, финансовому директору ООО «СП Лифт». Информация представлена в указе главы государства.

«Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации“ Черепанову Павлу Анатольевичу, финансовому директору ООО „СП Лифт“, Тюменская область», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования правовой информации.

Павел Черепанов удостоился высокой награды за многолетнюю добросовестную работу. Ранее URA.RU писало, что поощрением от президента также был отмечен легенда тюменской журналистики — основатель газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг-Гуревич.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание жителю Тюменской области Павлу Черепанову, финансовому директору ООО «СП Лифт». Информация представлена в указе главы государства. «Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации“ Черепанову Павлу Анатольевичу, финансовому директору ООО „СП Лифт“, Тюменская область», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования правовой информации. Павел Черепанов удостоился высокой награды за многолетнюю добросовестную работу. Ранее URA.RU писало, что поощрением от президента также был отмечен легенда тюменской журналистики — основатель газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг-Гуревич.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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