Владимир Путин наградил тюменца почетным званием

24 мая 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Президент РФ присвоил тюменцу звание «Заслуженный работник ЖКХ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание жителю Тюменской области Павлу Черепанову, финансовому директору ООО «СП Лифт». Информация представлена в указе главы государства. «Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации“ Черепанову Павлу Анатольевичу, финансовому директору ООО „СП Лифт“, Тюменская область», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования правовой информации. Павел Черепанов удостоился высокой награды за многолетнюю добросовестную работу. Ранее URA.RU писало, что поощрением от президента также был отмечен легенда тюменской журналистики — основатель газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг-Гуревич.

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание жителю Тюменской области Павлу Черепанову, финансовому директору ООО «СП Лифт». Информация представлена в указе главы государства. «Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации“ Черепанову Павлу Анатольевичу, финансовому директору ООО „СП Лифт“, Тюменская область», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования правовой информации. Павел Черепанов удостоился высокой награды за многолетнюю добросовестную работу. Ранее URA.RU писало, что поощрением от президента также был отмечен легенда тюменской журналистики — основатель газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг-Гуревич.