23 мая 2023

Путин объявил благодарность замдиректора школы из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин объявил благодарность Айгуль Нигаматовой Фото:

Президент России Владимир Путин объявил благодарность заместителю директора школы в Ноябрьске (ЯНАО) Айгуль Нигаматовой. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовой информации.

«Распоряжение президента. Объявить благодарность президента Российской Федерации Нигаматовой Айгуль Разифовне — заместителю директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 3 муниципального образования город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа», — сказано в документе.

Ранее Владимир Путин наградил пилота ямальской авиакомпании. Ему присвоили почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации».

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность заместителю директора школы в Ноябрьске (ЯНАО) Айгуль Нигаматовой. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовой информации. «Распоряжение президента. Объявить благодарность президента Российской Федерации Нигаматовой Айгуль Разифовне — заместителю директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 3 муниципального образования город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа», — сказано в документе. Ранее Владимир Путин наградил пилота ямальской авиакомпании. Ему присвоили почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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