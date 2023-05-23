Путин объявил благодарность замдиректора школы из ЯНАО

Президент России Владимир Путин объявил благодарность заместителю директора школы в Ноябрьске (ЯНАО) Айгуль Нигаматовой. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовой информации.
«Распоряжение президента. Объявить благодарность президента Российской Федерации Нигаматовой Айгуль Разифовне — заместителю директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 3 муниципального образования город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа», — сказано в документе.
Ранее Владимир Путин наградил пилота ямальской авиакомпании. Ему присвоили почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации».
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